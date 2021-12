Angela Iantosca e il rapporto madre-figlio quando c'è di mezzo una tossicodipedenza

Angela Iantosca con il suo ultimo libro "La scimmia sulla culla - bambini in crisi di astinenza" (Edizioni Paoline) pone i riflettori su una problematica spesso ignorata e sconosciuta: la situazione in cui vertono i bimbi nati da una donna tossicodipendente. Lo fa, esplorando i centro di recupero, in cui intervista e recupera le testimonianze di giovani madri e non soltanto.

Qual è la situazione?

"Parlare con le mamme, raccogliere i...

