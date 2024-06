Una lotta incessante contro l’indigenza costringe Anna Maria Ortese (Roma, 1914 – Rapallo, 1998) a farsi regalare da una amica di penna camicette d’estate e cappotti d’inverno, vestaglie, francobolli. Denaro mai, «mi fa piangere». Con il tempo, avrebbe ricevuto borse, spille e anelli. Scrive a mano, a macchina quando questa non è impegnata, sul retro delle lettere ricevute, «perché non ho altra carta, sono una poveraccia, la solita».

E sempre di giorno, perché «non ho una lampada». L’interlocutrice è Helle Busacca, siciliana, ricca, ai suoi esordi nel mondo letterario, che però non se la fila e non le pubblica poesie nè romanzi. Busacca odia, per questo, gli editori e si sfoga con la scrittrice, che solo a 51 anni avrebbe esordito con L’iguana. Ortese le consiglia di non avercela con nessuno, perché «detestare qualcuno, sia pure di tanto in tanto, significa che tu occupi male il tuo tempo». Che prenda contatti con chi ha le conoscenze giuste, «nulla si fa senza nausea, che valga la pena d’esser fatto. Alla radice d’ogni cosa bella non c’è che un profondo disgusto e difficoltà atroci».

Tutta la corrispondenza inedita della Ortese a Helle, una quarantina tra lettere, cartoline e biglietti scritti tra il 1938 e il 1974, è stata raccolta e pubblicata per la prima volta in Ama ciò che ti tortura (De Piante, pagine 174, euro 20) a cura di Dario Biagi, giornalista e scrittore, nipote di Enzo Biagi. Si scopre che l’autrice di Corpo celeste scrisse articoli poi usciti a firma di altri e pubblicò novelle su «Grazia». Si ha la conferma che fu innamorata del critico Corrado Pavolini: «L’ho amato. È stato il primo e forse l’unico che abbia amato». Per Biagi è lui, non Bontempelli, a nascondersi dietro il personaggio di Giovanni D’Orgaz in Il porto di Toledo.

Nelle lettere Anna Maria grida sempre alla miseria, che chiama «la mia malattia» e che, «in misura eccessiva, mi ha tolto persino il gusto della vita. A momenti, provo una così profonda nausea, un’esasperazione che diventa pazzia. Chi non ha denaro, chi è povero, è sempre trascurato, brutto, sciocco. Io sento di essere diventata una vecchia. E perché, Helle, perché anch’io non ho avuto la mia parte di sole, di benedizione? Perché io sono sempre stata malvestita e mai amata?». Ortese dorme vestita, «forse è una forma di angoscia», ha «un piede malato e la bocca priva di denti», tanto che il conto del dentista gliel’avrebbe pagato Bontempelli. Sogna di «avere tanti soldi», «sposare un uomo molto ricco», soprattutto «rifarmi. Non farmi “rifare” da un uomo, perché dai miei simili non aspetto che male; rifarmi con l’intelligenza, con l’astuzia, con la volontà; rifarmi togliendo al mondo, per me, la mia parte di denaro». Uno sprazzo di volitività breve se paragonata ai lunghi, periodi di scoramento. «Io sono una ragazza piena di tanti difetti e tante pene, una ragazza svogliata, che non ha mai voluto andare a scuola (e perciò teme sempre di fare errori di grammatica), una ragazza che qualcuno ha spinta generosamente nella luce, ma che ora è rientrata nella sua naturale ombra» che la porta a vedere il mondo con «occhi placidamente disperati».

Agli inizi della carriera, negli anni ‘40, le basta pubblicare qualche scheda sui film e per qualche giorno, torna a sentirsi serena. Per ogni pezzo guadagna duecento lire. «Mi pago una settimana di pensione, mi compro un pacchetto di Nazionali, un finto caffè e per un giorno e una notte mi riposo e sogno di essere in Turchia, in una di quelle belle scene di operetta, e vedermi venire incontro un sultano nero e cerimonioso». Più conosce il mondo dell’editoria e più ne rimane delusa. Per i rifiuti, perché quel poco di diritti d’autore lo riceve come «se fosse una beneficenza», perché spesso si è sentita derubata «come un bambino in una boscaglia».

Vive prima a Napoli in via del Piliero 29, zona porto, e poi a Roma, sempre in squallidi monolocali con vicini zotici e chiassosi con i quali litiga. Per isolarsi si rifugia in un armadio di due metri, «il mio rifugio atomico», dentro il quale trova il silenzio per scrivere ma rischia di soffocare. Come resistere a tutto questo? Amando «il proprio insuccesso» e «tutto ciò che tortura», intendendo la vita «maledettissima e innocente» come colei che «non sa mai precisamente quel che fa».