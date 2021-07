Ansie e paure degli adolescenti per l'esordio di Marco Iannaccone

Asia, alle soglie dell’esame di maturità, si racconta: le ansie di adolescente, le paure, le avventure con Mary, l’amica del cuore, e con Elisa, la zia istrionica e liberti­na, ma soprattutto la scuola: dal ballo di Carnevale alla gita di fine anno, dalle ripicche con la nemica giurata, la fashion Vittoria, alla cotta per il professor La Rissa, sosia di Clark Gable, fino alle assurde persecuzioni della professoressa di italiano, sua rivale in amore. Tra rivela­zioni, segreti e tante esilaranti fantasticherie su Maria Antonietta e Rossella O’Hara, Asia non esita a combat­tere contro tutto e tutti per realizzare i suoi sogni, narrati dalla penna del napoletano Marco Iannaccone/Scarlet Lovejoy per Les Flâneurs Edizioni nelle pagine di «Domani non è un altro giorno», 240 pagine nella collana Bohèmien ordinabili in tutte le librerie italiane, sui principali store online nonché in formato digitale su Amazon anche per i possessori di abbonamento Kindle Unlimited.

Marco Iannaccone / Scarlet Lovejoy nella vita di tutti i giorni è un fotografo affermato: ha esposto in mostre personali e collettive in Italia e all’estero. Lavora nell’ambito delle performan­ce artistiche e videoclip. Si sta avvicinando alla pittura. Esperto in astrologia e lettura dei tarocchi. Amante dei viaggi. Attualmente colleziona paure tra le quali quella di volare e andare in auto di persone che corrono più di 80 km/h. È nato sotto il segno dell’ariete. Scrive raccon­ti da quando era piccolo. Questo è il suo primo romanzo, e spera non sia l’ultimo.

Les Flâneurs Edizioni nasce nel 2015 grazie a un gruppo di giovani amanti della Letteratura. Il termine francese «flâneur» fa riferimento a una figura prettamente primo novecentesca d’intellettuale che, armato di bombetta e bastone da passeggio, vaga senza meta per le vie della sua città discutendo di letteratura e filosofia. Oggi come allora, la casa editrice si pone come obiettivo la diffusione della cultura letteraria in ogni sua forma, dalla narrativa alla poesia fino alla saggistica, con indipendenza di pensiero e occhio attento alla qualità. Les Flâneurs Edizioni intende seguire l’autore in tutti i passaggi della pubblicazione: dall’editing alla promozione. Les Flâneurs Edizioni è contro l’editoria a pagamento.