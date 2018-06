Martedì 12 Giugno 2018, 09:00 - Ultimo aggiornamento: 12-06-2018 10:28

«Se vogliamo bene a qualcuno, preparare una buona cena è un modo splendido per dirglielo». Il motto è quello dello chef bistellatoche tra una puntata di Masterchef e la cucina di Villa Crespi, pubblica il suo terzo libro,. Invernale, Primaverile, Estivo, Autunnale, Tradizionale/classico, Nord/Sud, Vegetariano, Crudista, Per le intolleranze, Le cene delle cene, cinquanta ricette che corrono tra foto e preparazione del piatto, dal sedano rapa che diventa filetto o dal Plin di anatra alla Trippa di agnello, alla pastiera liquida, alla zuppetta di panettone. «Il cibo non mente - scrive Cannavacciuolo - rivela il cuore di chi lo ha scelto e preparato».(R. Vec.)