“L'inganno della memoria”, arriva l'attesissimo sequel di “Roe”

A un anno di distanza da “Roe e il segreto di Overville” è in libreria il nuovo romanzo di Daniele Giannazzo, aka Daninseries.

Dalle colonne del suo blog, dove ancora oggi commenta con intelligente ironia le serie TV del momento intrattenendo migliaia di follower, Daniele è passato alla narrativa grazie al corteggiamento di Mondadori.

Con il secondo libro, “Roe e l’inganno della memoria”, Giannazzo ha trasformato ufficialmente la sua passione per i serial televisivi in una saga per giovani lettori, proseguendo una storia che vanta già la sua lunga schiera di appassionati, curiosi ed estimatori.

E non è facile dissentire da chi, per il secondo anno consecutivo, manifesta un’entusiastica emozione nel rimettere piede a Overville e ritrovarvi tutti i suoi enigmatici abitanti (insieme a qualche faccia inedita). Il nuovo romanzo di Giannazzo si conferma infatti una continua sorpresa, mescolando insieme colpi di scena, un amore ostacolato, umorismo, temi seri e un gioco costante di riferimenti alla cultura cinematografica e televisiva che tiene doppiamente impegnati i lettori.

Dopo gli eventi del primo libro, la giovane Roe riprende la scuola con una nuova consapevolezza: sa qual è la sua vera natura, malgrado fatichi a farvi l’abitudine, e conosce tutta la verità sul passato dei genitori.

Manca però ancora qualche tassello da sistemare, nel mosaico di segreti da cui Overville non smette di tenere all’oscuro la protagonista.

Così, l’inatteso arrivo di qualcuno che Roe conosce bene e che porta con sé un carico di novità, nuovi compagni sui banchi di scuola, i rinnovati attriti con la nonna e l’ansia di rompere una maledizione che rischia di condannarla all’infelicità, danno ulteriore linfa a una trama articolata ma chiarissima, per la seconda tappa di un viaggio suggestivo e sempre originale. Viaggio che ancora una volta spazia trasversalmente, tra generi diversi, plasmandone uno mai fermo o banale che si prende cura soprattutto dei personaggi.

E Giannazzo non si tradisce neppure nello stile, perché non perde di vista e anzi alimenta quella prosa incalzante, essenziale e scorrevole che ha fatto il successo della sua opera prima.

L’autore ha candidamente ammesso che, nonostante avesse già pianificato un sequel, cimentarsi nella seconda avventura di Roe si è rivelato più arduo delle sue aspettative. Tenendo conto del risultato, però, può ben dire che di quella fatica ne sia valsa la pena.