Batman, la DC Comics censura una scena di sesso con Cat Woman: fan in collera

I fan di Batman sono arrabbiati dopo aver saputo della censura di una scena dove l'eroe ha un rapporto sessuale con Cat woman nella serie animata della HBO Max per adulti “Harley Quinn“, perché, secondo i dirigenti della DC Entertainment, «gli eroi non lo fanno». Il co-creatore e produttore esecutivo della serie “Harley Quinn”, Justin Halpern, ha detto alla rivista “Variety” questa settimana della scena cancellata, dicendo che sono stati costretti a cancellare la scena perchè poco consona per un eroe.

APPROFONDIMENTI I FILM Hollywood, i cinema alla riscossa: tante le uscite estive di... IL CASO I doppiatori: «Neri doppiati solo da neri? Troppe pressioni... I PREMI Oscar 2021: vince Nomadland di Chloé Zhao. Anthony Hopkins...

Owen Wilson: «In Loki è come essere in una simulazione della realtà suggerita da Elon Musk»

La storia dell'uomo pipistrello e della censura della DC Comics ci ha messo poco a fare il giro del web, divenendo presto fonte di meme e di accuse verso la famosa casa editrice di fumetti statunitense. Gli utenti dei social media hanno contestato non il fatto che la scena sia stata tagliata sostenendo che è sicuramente qualcosa che Batman farebbe e che ovviamente un eroe sarebbe un amante generoso.

DC asked the #HarleyQuinn team to remove a scene from Season 3 in which Batman performs oral sex on Catwoman. Why? "Heroes don't do that" @justin_halpern @PMSchumacker https://t.co/BSpuc1rjKE pic.twitter.com/jMOC2J6H22

— Joe Otterson (@JoeOtterson) June 14, 2021