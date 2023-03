Beata Enrichetta Beltrame, la storia nel libro di Noviello

Lunedì 27 marzo alle ore 12 verrà presentato presso la Pontificia Università Urbaniana

(Roma) Città del Vaticano, nell’aula Newman, il testo biografico del Postulatore delle Cause dei

Santi P. Massimiliano Noviello OFMCap dal titolo Enrichetta Beltrame Quattrocchi (1914-2012) Il

Mestolino di Dio (Morcelliana, pagine 400).

L’autore con rigore scientifico e rara potenza narrativa, ci consegna nella sua “vera” luce il vissuto umano e spirituale della Venerabile Enrichetta, il cui processo canonico per la Beatificazione iniziò a Napoli con il cardinale Crescenzio Sepe il 6 aprile 2018 e continua ora con l’arcivescovo Domenico Battaglia; Enrichetta una laica, una figlia, una testimone, immersa nella preghiera e carità operosa sconcertante.

Il convegno si apre con i saluti della professoressa Sandra Mazzolini, decano della Facoltà di Missiologia. I relatori che interverranno sono: cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei

Santi; Arnoldo Mosca Mondadori, Saggista e poeta; Francesco Beltrame Quattrocchi, Università degli studi di Genova, P. Massimiliano Noviello OFMCap postulatore e autore. A moderare e concludere i lavori sarà Cesare Salvi, già ministro e senatore. Il testo si presenta come un “parto”, nel senso che veicola un grande messaggio che esce dal buio dello spirito e va verso la luce piena. Un messaggio comprensibile, accessibile, pieno

di luce, forza, calore, misterioso e sempre nuovo, che apre al dialogo, al riconoscimento di ciò che

accumuna: i valori. Con stile umile e profetico, entusiasmante e scomoda, Enrichetta, si offre come

paradigma di sinodalità vissuta.