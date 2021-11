Dalla Magna Grecia ai gol di Maradona, ecco la «Breve storia di Napoli» di Marco Perillo

Dopo cinque libri dedicati alle curiosità, alle leggende e ai misteri della città partenopea, il redattore del Mattino Marco Perillo ritorna in libreria con «Breve Storia di Napoli» (Newton Compton Editore, 288 pagine, 12,90 euro), un compendio di tutte le avvincenti vicende svoltesi all'ombra del Vesuvio da 2500 anni a questa parte. Dalla Magna Grecia ai gol di Maradona, in questo volume in uscita l'11 novembre, che si legge come un vero e proprio romanzo, c'è tutta l'avventura di una città speciale, a cavallo tra sacro e profano. Il volume sarà presentato venerdì 10 dicembre alle 18.30 alla libreria Ubik nel cuore di Napoli, in via Benedetto Croce 28.

Napoli è da sempre una città di grande fermento, che ha vissuto da protagonista le più importanti vicende storiche e culturali europee e mondiali. Il nuovo libro di Perillo ne ripercorre la ricchissima storia, dalla nascita a opera di coloni greci, che la fondarono in onore della sirena Partenope, alla dominazione romana e bizantina; dalla conquista normanna alla dominazione Sveva; dal regno borbonico all’annessione all’Italia; dai bombardamenti della seconda guerra mondiale, i drammi del colera e del terremoto al riscatto sociale grazie al calcio e alla figura di Maradona, fino al presente, controverso ma ricco di promesse. Marco Perillo racconta una storia sfaccettata e piena di svolte, cadute e risalite, un viaggio emozionante lungo i secoli di vita di una delle città più vive del mondo.







Tra gli eventi narrati:



Partenope e il mito di fondazione

L’età del foedus neapolitanum

L’ingresso vittorioso di re Ruggero II

Federico II e lo studium partenopeo

Carlo I d’Angiò e il triste destino di Corradino

Il trionfo di Alfonso d’Aragona il magnanimo

Il regno di Ferrante tra congiure e vendette

Don Pedro di Toledo e la Napoli di Carlo V

Il secondo secolo di viceregno e la rivolta di Masaniello

La peste bubbonica e gli ultimi fuochi spagnoli

Gli splendori di re Carlo di Borbone

La repubblica partenopea del 1799

Francesco II e la fine del Regno delle due Sicilie

Dalla belle époque alla Grande guerra

Dalle camicie nere alle Quattro giornate

Dal referendum istituzionale alle “mani sulla città”

Dai trionfi di Maradona all’emergenza del Covid-19

Marco Perillo ha esordito con il thriller archeologico Phlegraios - L’ultimo segreto di San Paolo (Rogiosi) ha pubblicato la raccolta di racconti Napùl (Polidoro editore) ed è il curatore della guida Il Sogno Reale dedicata ai luoghi borbonici per il Campania Teatro Festival. Con la Newton Compton ha pubblicato Misteri e segreti dei quartieri di Napoli, 101 perché sulla storia di Napoli che non puoi non sapere, Storie segrete della storia di Napoli; I luoghi e i racconti più strani di Napoli, Le incredibili curiosità di Napoli e Breve storia di Napoli. Tra il 2018 e il 2019 ha curato la seguitissima rubrica Segreti napoletani su Il Mattino.it