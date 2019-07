Morto Camilleri, tutti i numeri di uno scrittore da record: 31 milioni di copie e 1,2 miliardi di spettatori

Questi, in sintesi, i numeri della straordinaria fortuna di Andrea Camilleri in libreria e in tv.100 LIBRI E 31 MILIONI DI COPIE VENDUTE IN ITALIA - Autore di oltre 100 titoli, Camilleri ha venduto in Italia con i libri pubblicati da Sellerio 25 milioni di copie e con i titoli Mondadori circa 6 milioni di copie.MONTALBANO, UN EROE ATTRAVERSO 27 ROMANZI - Il Commissario Salvo Montalbano è apparso per la prima volta nel 1994 nel romanzo 'La forma dell'acquà e l'ultimo uscito in questi giorni è 'Il cuoco dell'Alcyon' che è il 27/o romanzo della serie. Se si considerano anche 'Morte in mare aperto e altre indagini del giovanè, 'Un mese con Montalbanò e 'Gli arancini di Montalbanò i titoli dedicati al Commissario sono in tutto trenta. Ma ci sono inediti nel cassetto tra cui il romanzo 'Riccardinò che dovrebbe concludere il ciclo dedicato al commissario, che uscirà postumo. Dieci anni prima per Sellerio era uscito il romanzo 'La strage dimenticatà del 1984. Come narratore ha esordito, dopo 14 rifiuti, nel 1978 con 'Il corso delle cosè pubblicato da Lalli cui è seguito 'Un filo di fumò apparso nel 1980 per Garzanti. Tra i titoli Mondadori, che per per l'anniversario 90 anni dei Gialli ha pubblicato l'inedito 'Km 123', sono ancora in catalogo: Il medaglione, La pensione Eva, Il colore del sole, Il tailleur grigio, Un sabato, con gli amici, Voi non sapete, L'intermittenza, Troppu trafficu ppi nenti, Il diavolo, certamente, Il tuttomio, La relazione, Noli me tangere.