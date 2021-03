«Quante storie», il viaggio nella malattia scritto dalle donne per le donne

Sabato 27 marzo a partire dalle ore 11.00 sulla piattaforma zoom, la presentazione del libro «Quante storie - Scritto dalle donne per le donne» (Areablu Edizioni) a cura dell’associazione Crescere in Rosa.

L'evento gode dell’Alto Patrocinio del Consiglio dei Ministri e del Comune di Cava De’ Tirreni. Il testo è stato scritto da 19 pazienti oncologiche che hanno deciso di raccontare la loro personale battaglia contro il cancro al seno. Il libro, con la prefazione del Professore Giovanni Pagano, è inoltre, dedicato al compianto professor Giovan Giacomo Giordano e ad Antonella Guarracino, che purtroppo non è riuscita a sconfiggere la malattia. I saluti iniziali saranno di Enrico Passaro, Responsabile Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze della Presidenza del Consiglio e di Vincenzo Servalli Sindaco di Cava De' Tirreni.

All’incontro prenderanno parte il professore Antonio Giordano, Direttore Sbarro Institute presso la Temple University di Filadelfia che terrà una Lectio Magistralis sulla «Work in Progress: La ricerca in oncologia mammaria»; il professore Antonio Santoriello, Specialista in Chirurgia Generale ed Endocrinochirurgia e Responsbile servizio Chirurgia Senologica (Breast Unit) Casa di Cura Luigi Cobellis - Vallo della Lucania, che ha promosso e curato la stessa del libro e l’evento, oltre a quattro delle donne protagoniste del libro, che racconteranno le loro storie di coraggio. Modera l’evento la giornalista Nunzia Marciano.

Il libro è interamente auto finanziato ed è stata legata la raccolta fondi finalizzata alla stampa dello stesso. Il link di riferimento è il seguente: gf.me/u/znjgik.

