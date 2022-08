Sabato di cultura a Capri nella cornice dei Giardini della Flora Caprense dove, sulla nuova Terrazza Pagano, alle ore 19 sarà presentato un libro che andrà ad arricchire la bibliografica dedicata all’isola Azzurra: Capri, Un Mosaico. Memorie isolane di protagonisti comprimari (Edizioni La Conchiglia). Il libro racchiude in circa 260 pagine una carrellata con i ritratti di sessantacinque amici e personaggi ormai scomparsi che Ernesto Mazzetti ha conosciuto sia a Capri che nella sua vita professionale e privata. Si tratta di un mosaico nostalgico in cui l’autore ripercorre la Capri d’altri tempi, descrivendone anche trasformazioni e mutamenti del territorio, facendo leva su memorie e vissuti che lo hanno legato ad una Capri diversa.

L’autore ha lavorato come giornalista occupando posti di rilievo da redattore a caporedattore, opinionista di quotidiani, riviste e in Rai. Ha frequentato Capri fin da ragazzino ed è un profondo conoscitore delle sue innumerevoli sfaccettature. In quei decenni i suoi incontri lo hanno portato a diventare amico di intellettuali, habituè dell’isola, capresi stessi, manager di Stato e politici di spicco, tutti legati da un solo obiettivo: quello di conservare le caratteristiche e l’anima di Capri che questa sera Mazzetti, insieme a Ermanno Corsi, Dionisia Russo Krauss e Roberto Aiello si appresta a raccontare ad un parterre che si annuncia attento e interessato ad ascoltare dall’autore i racconti della sua Capri che ha voluto racchiudere le sue memorie isolane attraverso il mosaico dei personaggi.