Fratello e figli sono già convocati il 19 agosto, la prima giornata di campionato del Napoli. «Squadra vincente non si cambia, visti i risultati...», dice con convinzione Maurizio de Giovanni e, con lo scatto da campione, raggiunge la poltrona. «Io mi siedo qui, tutte le partite, con il telecomando in mano»: accanto al divano angolare, davanti a un tavolino basso con i più recenti articoli che gli sono stati dedicati, e a distanza ravvicinata da una mega-tv, vicino a una sequenza di quadri («Ma non so mettere nemmeno un chiodo»).

Subito dietro la porta, c'è un disegno che raffigura D10s. Unica fede manifesta dello scrittore, da quest'anno presidente della fondazione Premio Napoli, nell'Italia che legge poco o nulla rappresenta un miracolo che si ripete nelle librerie.

«Sorelle è alla quarta ristampa e ha superato le 80mila copie», dice soddisfatto, spiegando che il lavoro più duro è quello della promozione. «Bisogna seguirli», i propri personaggi, che svelano legami, luoghi, segreti e, nella storia in cui Teresa Pandolfi viene rapita, e la sua amica Sara è determinata a salvarla, afferma tutta la forza del sodalizio tra donne. «Vado in tournée con loro».

Tra le tappe Messina, Livorno e più località in Sardegna. Non Salerno. «Contro i cori degli ultrà nessuno ha detto una parola, io condanno anche quelli dei napoletani perché ogni divisione del Sud, già sotto attacco, è autolesionista», si infervora. «Nei giorni restanti, alla vacanza preferisco restare a casa», racconta l'autore di bestseller, aggirandosi nel bell'appartamento del Vomero, dove vive con la moglie Paola e i gatti dai nomi straordinari, i buffi soprannomi, e dagli occhi, ovviamente, azzurrissimi. La sua abitazione, dunque, è uno snodo per i viaggi letterari, è comoda anche per spostarsi a piedi, e non solo. «Da qui vedo l'aeroporto, la stazione, il porto, oltre al Vesuvio; non mi sfugge nessuno, che va e viene. E, proprio per i tanti turisti in arrivo, certe volte mi chiedo: se ne vengono così tanti, perché io dovrei andare via, d'estate?». Il suo ragionamento, accompagnato da gesti e sorrisi, va oltre la ricerca della bellezza a due passi.

«Con cinque fiction in produzione, sarebbe più comodo trasferirmi a Roma. Solo che, lontano da Napoli, non riuscirei a trovare ispirazione», sostiene perentorio. Il suo «posto» è inevitabilmente qui: se non nel salone, trasformato in curva familiare del tifo da stadio, nell'adiacente studiolo. Lo scrittore 65enne lo apre con gentilezza mista a orgoglio, passando accanto a una stampa di «Il fanciullo con canestra di frutta», di un giovane Caravaggio, poggiato su un leggio. Entrando, il colpo d'occhio è d'impatto per i tanti scaffali in legno sistemati l'uno sull'altro, e pure la scrivania è ricoperta di volumi («Alcuni di amici, da recensire; alcuni di saggistica, da consultare all'occorrenza, perché dietro un romanzo c'è un'impegnativa attività di ricerca, non solo mera fantasia», chiarisce). Intorno ritratti, pastori, scudetti, un'altra immagine del Pibe de Oro, la laurea honoris causa, cittadinanze onorarie, premi, tra cui una macchina da scrivere («I più importanti sono i due Nastri d'argento, il Guido Dorso e il prix Violeta Negra Occitanie per il miglior libro tradotto in francese, ma sono così tanti, li ho anche in un deposito»).

E poi, altri oggetti e una chaise longue in pelle nera. In fondo, solo più in là, c'è il mobiletto con il pc. «Dove lavoro», spiega de Giovanni, scorrendo il file in compilazione. Alle sue spalle è incorniciata un'insolita pagina, della «Settimana enigmistica», che ha un'unica risposta segnata a penna. In stampatello: «DeGiovanni». «Maurizio, che ha creato il commissiario Ricciardi», il quesito risolto. Girando lo sguardo, dal balcone di fronte, si vedono le piante innaffiate da Maria, l'angelo della casa. «La preferita è un dono della madre, che non c'è più», interviene la governante, dando calore al racconto.

Come nei suoi romanzi, De Giovanni custodisce e tiene per sé ricordi, esperienze, gioie e dolori più intimi. Ma da quest'appartamento, nel quartiere dove è nato, sembra abbracciare la città intera. Con il vulcano che la rappresenta, «assieme a San Gennaro, che non è mai arrivato a Napoli, ma ne è diventato un simbolo», osserva. «Il popolo continua ad aspettare la grazia, qualcuno che risolva i problemi. E ama Maradona, Troisi, Totò perché può immedesimarsi. In una maschera, nella città-palcoscenico, mai statica, sempre in tensione, tra inferno e paradiso, poggiata su tre crateri, sotto questo cielo».

