«Con il cuore oltre il virus», il nuovo libro della Marina Militare sulla lotta al covid

«Con il cuore oltre il virus» è il titolo del nuovo volume edito dalla Marina Militare. Il libro, opera della giornalista e ufficiale riservista Anita Fiaschetti, racconta l’impegno della forza armata durante la pandemia e sarà lanciato, come contributo commemorativo, nella Giornata nazionale in memoria delle vittime del covid-19. Nelle 168 pagine del libro emerge come, nonostante l’emergenza sanitaria, la Marina Militare abbia mantenuto tutti gli impegni nazionali e internazionali assunti, mutando velocemente approccio e capacità di risposta e trovando nuove soluzioni ai necessari cambiamenti che l’epidemia aveva imposto.

La forza armata si è presa cura dei propri uomini, degli equipaggi in mare e delle loro famiglie, inviando contemporaneamente il proprio personale a supporto del servizio sanitario nazionale. Medici, infermieri e tecnici – protagonisti di buona parte del volume – raccontano il loro impegno in prima linea negli ospedali, nelle case di riposo, nelle tende da campo e nei drive through.

A dare valore a quanto fatto da ogni marinaio, le testimonianze raccolte nel mondo civile: persone che per ruolo o per necessità hanno ricevuto il supporto della Marina Militare in una delle pagine più buie della storia.