Il Mattino ai tempi del Coronavirus: il giornale di oggi è nato in video conference

Caro utente del ilmattino.it, caro lettore de Il Mattino,

il quotidiano che leggi oggi non è «Il Mattino» di sempre. Cioè, sì. Lo è, beninteso. Ma il giornale che sfogli sul cristallo del tablet o stampato sulla carta ha in sé questa mattina un’importante novità: è nato per la prima volta in un altro modo.



Sono passati quasi 128 anni dalla fondazione de «Il Mattino», il compleanno infatti è fra pochissimi giorni, ha visto la luce il 16 marzo 1892, e ieri, per la prima volta, un numero del «Mattino» è nato da una riunione on line. Una ulteriore forma di precauzione, oltre a tutte le altre che si osservano, contro il coronavirus. E così ieri non ci siamo ritrovati nel canonico orario mattutino intorno al tavolone nello studio del direttore Federico Monga, ma ci siamo collegati via web dalle case. Un processo lavorativo che è partito in un altro modo. Una novità, appunto.



Come è andata allora la prima riunione on line? Beh, le differenze sono state tante. Ovviamente i tablet inquadravano volti dei colleghi con i quali di solito discutiamo tutti de visu, insieme a “retro” di mobili e pareti casalinghe. Scenario insolito. Qualche “glitch” di fondo, prontamente eliminato grazie ai tempestivi suggerimenti del collega Gianni Molinari, qualche «ci si ascolta meglio con le cuffiette», ma poi la macchina è partita veloce come sempre, anche via schermo e auricolari. L’esame del numero uscito, le proposte dei servizi da realizzare, i suggerimenti per le interviste.



Quindi l’appuntamento al primissimo pomeriggio, stavolta in redazione, per la riunione definitiva e l’assegnazione delle pagine che sono quelle che state leggendo oggi. Ieri, per la prima volta, nate in modo diverso: testimonianza di un «Mattino» fedele compagno dei lettori. Sempre. © RIPRODUZIONE RISERVATA