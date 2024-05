Sembra di spiarle dal buco della serratura, queste dimore leggendarie, sopra gli abissi, sospese sulle foglie degli aranci e dei cedri sontuosi, a volte mai aperte a visitatori, turisti, curiosi. Fotografate da Mauthieu Salvaing e raccontate da Ana Cardinale, l’autrice di Costiera amalfitana (Mondadori Electa, pp. 224, euro 65) tornata da Parigi nei luoghi perfetti dell’infanzia proprio per mostrare «le case più belle» che, da bambina, osservava di nascosto, ma attraverso le persiane. Ogni interno ora svela un pezzetto di storia, rievoca incontri pazzeschi, d’amore, compone raffinati itinerari di charme in un viaggio nella grande bellezza.

Si parte dalla camera da letto di Alba Primiceri Clemente, con vista sul mare, nella villa aggrappata alla roccia, in cima a 189 gradini, ad Amalfi, ristrutturata con eleganza assieme al marito Francesco. Perché qui l'arte è questione di famiglia e il pavimento in cotto ha intarsi in maiolica disegnati dal coniuge-artista e realizzati con una tecnica locale del Seicento; mentre gli arredi sono firmati da Ettore Sottsass.

Anche villa Vettica si arrampica sulla scogliera: tre piani, volte e archi ad Amalfi. Intorno, 15.000 metri quadrati di giardino e una cappella con affreschi originali. La proprietà è di Carlo Filippo d'Amico, nipote di un armatore napoletano nonché collezionista instancabile di ricordi raccolti in giro per il mondo. E, sempre ad Amalfi, c'è Villa Torre di Capo Vettica: Stefania e Roberto Aversa l’hanno acquistata dalla prima moglie di Carlo Ponti, subentrata ad Ernestine Virden Cannon, ricca donna americana, decoratrice e designer che resta in qualche modo presente, con i suoi eleganti oggetti, cui si aggiunge una piscina esclusiva. Tra olivi e limoni, la cosiddetta Casa colonica risale invece al primo Novecento e oggi è una dépendance per ospiti che allungano lo sguardo, incantati, su Amalfi da un lato, e Conca dei Marini dall'altro, e conserva l'architettura originale grazie ad Annamaria Aversa, che ha ideato, tra l'altro, le ceramiche con motivi che si intrecciano con la vegetazione.

Altra tappa: a Ravello. Qui Villa Porta Donica è accanto a una torre Medievale di avvistamento, dunque lontano dalla folla e dal centro, immersa nel silenzio. E Villa Templa Mare, voluta da Giulio Barluzzi, è edificata sulle rovine di una chiesa, tinta d'azzurro e così amata da Maurits Cornelis Escher che vi trovò ispirazione per le sue architetture impossibili. E, naturalmente, non può mancare nel tour Villa Cimbrone: acquistata e rinnovata nel 1904 da Ernest William Beckett, il barone Grimthorpe che trasformò la dimora in follia visionaria, mescolando stili ed epoche con fantasia: il castello si nota subito con le sue finestre veneziane, le sue facciate adornate da stemmi e capitelli, il suo chiostro decorato da bassorilievi e formelle. Con la famiglia Vuilleumier, è diventato un lussuoso albergo: la suite, chiamata Greta Garbo, vuole essere un omaggio alla love story tra la diva e il direttore d'orchestra Leopold Stokowski, tra i tanti intellettuali e i personaggi famosi qui registrati, da Lawrence a Churchill, dai Bloomsburry a Woolf.

Ancora: Villa Gaetani rimanda a Raimonda, costumista di Eduardo de Filippo e Franco Zeffirelli, e Fausta, interior design (suo l'allestimento di alberghi come La Sirenuse, San Pietro e Villa Tre Ville). Le due sorelle, come spiega Cardinale nel libro, trascorrono le vacanze a Positano tra ritratti di famiglia, vasi di Capodimonte, cornici intagliate e pezzi di pregio. La dormeuse proviene, ad esempio, dalla casa napoletana di Lady Hamilton, la sala da pranzo è composta da sedie e un tavolo inglese dell'Ottocento.

Infine, raggiungendo Sorrento, Villa Astor o Villa del Tritone risale addirittura al primo secolo dopo Cristo, ai tempi del nipote dell'imperatore Augusto, Agrippa Postumo. Nel Novecento meta per ricchi ed eccentrici, con lord William Wardworf; durante la seconda guerra mondiale rifugio di Benedetto Croce e, in seguito, residenza degli armatori Rita e Mariano Pane. Tra palme e colonne, la versione contemporanea con i nuovi proprietari: è ambita location di matrimoni e set.