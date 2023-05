Sangiuliano, lectio alla Federico II: la cultura è tradizione e progresso I La diretta

«Cultura è insieme di conoscenze, intesa nel duplice aspetto di tradizione e progresso, come processo non come dato cristallizzato e statico», mentre «crisi dell'essere è crisi della cultura e quindi dell'intera società». Così il ministro Gennaro Sangiuliano apre la sua lectio magistralis nell'aula Pessina dell'Università “Federico II”. Al centro “Cultura di massa e politica culturale”, un intervento che tocca i temi della fine del comunismo, dell'era digitale e della globalizzazione e viene introdotto dal rettore Matteo Lorito, che parla di «cultura senza colore politico: la nostra è una Università aperta». Nel prendere la parola, il direttore del dipartimento di Giurisprudenza, Sandro Staiano, definisce il ministro «nostro sodale», per gli incarichi di docenza che ha in diversi atenei italiani; mentre Sangiuliano lo chiama «maestro», di dice emozionato ricordando che qui, proprio in questo palazzo monumentale, ha sostenuto diversi esami di laurea. E, tra i laureati eccellenti, i tre presidenti della Repubblica: Enrico De Nicola, Giovanni Leone e Giorgio Napolitano, per dire: «La Federico II è uno dei migliori atenei al mondo».

