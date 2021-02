Daninseries e Mondadori al lavoro sul sequel di Roe: i fan chiedono a gran voce una serie tv

A distanza di soli 3 mesi dall’uscita di Roe e il segreto di Overville, romanzo d’esordio di Daniele Giannazzo, conosciuto da tutti come Daninseries, il libro è già alla quarta edizione. Un risultato davvero incredibile che ha spinto Mondadori a prolungare la collaborazione con il giovane autore fiorentino, che è già al lavoro con il suo prossimo libro. Non sarà, tuttavia, un manoscritto ex novo bensì il continuo del precedente. Con un annuncio su Instagram è proprio lo stesso Daniele a rincuorare i lettori: "la storia di Roe è solo all'inizio".

APPROFONDIMENTI IL PERSONAGGIO Il guru delle serie tv arriva in libreria con il suo primo romanzo

La data d’uscita non è ancora stata decisa, ma fan, editore e autore stesso sperano di poter avere il secondo volume entro il 2021.

Ma al pubblico questo sembra non bastare e i lettori, che hanno dimostrato un enorme affetto (fan page, fan art e recensioni positive fioccano giorno per giorno) continuano a chiedere a gran voce la serie TV o un adattamento cinematografico, cosa che non stupirebbe visto appunto il sensazionale successo del libro.

Qualcuno accoglierà le richieste dei fan? Ci troviamo di fronte a una nuova potenziale saga di successo?

© RIPRODUZIONE RISERVATA