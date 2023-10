«Dentro una borsetta», un libro per parlare di donne al plurale

Si presenta domani 8 ottobre alle 16, a Palazzo Reale di Napoli, nella sala Cristallo del Campania libri festival "Dentro una borsetta. Un libro di una donna sola, ma non di una sola donna!" di Francesca Grassi (Atile). Un libro corale, che raccoglie interviste a donne che si sono distinte nel loro campo, dallo sport alla medicina, dalla lotta all’inclusioneal teatro. Tra di loro non vi è nessun legame, non si conoscono, forse la presentazione sarà l'occasione per farlo, ma c’è un filo conduttore che le riporta all’interno del loro essere donna, e questo filo individuato da Grassi è la borsa, che sostiene che tutte le donne amano quest'accessorio, e la indossano. Non solo un piccolo oggetto ornamentale, ma una sorta di guscio o anche un bagaglio di emozioni e affetti. Tra le protagoniste c'è Rosalba Rotondo, dirigente scolastica per una vita all'istituto Alpi-Levi di Scampia, che si definisce «una borsa retrò, ma non solo di stile, bensì proprio d’epoca», nell'ultima domanda, dopo aver raccontato la sua storia di impegno e passione a sostegno dei ragazzi nati in quartieri difficili.