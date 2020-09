Addio a Terence Conran, pioniere del design “democratico” e fondatore della catena di arredamento Habitat

A 88 anni è scomparso nel suo ritiro inglese di Barton Court, il pioniere del design Terence Conran, l'immaginifico fondatore delle catene di arredamento Habitat e del Museo del Design di Londra. Conran era anche imprenditore, filantropo e ristoratore e, attraverso una serie di carriere parallele, ha rivoluzionato la vita quotidiana in Gran Bretagna e non solo. Designer da sempre all’avanguardia, ha cambiato lo stile dell’abitare, contribuendo alla democratizzazione del concetto di design, per renderlo accessibile a tutti, nel gusto e nel costo, progettando mobili e complementi d’arredo funzionali e dalle linee semplici. A lui si deve l’introduzione in Inghilterra del piumone, degli utensili da cucina francesi e della cultura del caffè espresso. Ha fondato la catena di negozi Habitat, The Conran Shop e il Design Museum di Londra. Non ha disegnato soltanto oggetti, ma creato una nuova filosofia. « Cos’ è in fondo la vita? - diceva - Buona cucina, buoni vini, buoni sigari e divani comodi » . Ultimo aggiornamento: 16:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA