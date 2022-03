«Digital Workout» il nuovo libro di Emanuele Pisapia su come digitalizzare la propria azienda

Con Digital Workout, testo di «allenamento» per gli imprenditori che puntano a digitalizzare la propria azienda, pubblicato per i tipi di Lenus Media Publishing, Emanuele Pisapia, giovane imprenditore campano, entra nel campo degli autori e mette su carta consigli e dritte per tutti quelli che credono nel futuro digitalizzato per l'impresa che guidano. Va detto subito che Pisapia è un esperto del settore comunicazione perché non solo è specializzato in comunicazione efficace e digital marketing ma è anche amministratore della Lenus Media, fondatore e presidente dell'associazione di promozione sociale Exedra, oltre che direttore della Lenus Media Ltd e membro del Consiglio direttivo del Consorzio Cava Centro Commerciale Naturale.

L'obiettivo di Lenus Media e dunque di Digital Workout, secondo Pisapia, è quello di cambiare il mondo attraverso la «buona comunicazione» un elemento, quest'ultimo, che potrà certamente migliorare gli scenari geopolitici allorquando gli imprenditori sapranno come padroneggiare le proprie emozioni, comunicandole nella maniera più efficace possibile. Il libro ha una gabbia grafica essenziale che mira alla facile leggibilità delle oltre 200 pagine che lo compongono.

La struttura è organizzata in maniera che la «modalità di fruizione» del testo sia semplice anche in virtù di tre macro blocchi narrativi indipendenti tra loro. Il primo di essi introduce alle teorie della comunicazione e fornisce e test pratici e strumenti di digital marketing. Il blocco successivo, fatto di 12 capitoli, quanti i mesi dell'anno, propone studi pratici di aziende italiane con le quali Pisapia ha collaborato per i settori dell'editoria, dell'e-commerce e per la creazione di portali internet. Infine, l'ultima parte propone un glossario di termini legati alla comunicazione digitale usati nelle altre sezioni. Il testo non dà per scontate conoscenze circa le tematiche organizzative, manageriali e di utilizzo di Internet e guida il lettore nella comprensione del «piano di allenamento» offrendo ottimi spunti anche per gli appassionati di comunicazione efficace.