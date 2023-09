Difficile trovare una studiosa capace di guardare a uno degli scrittori napoletani più importanti come Domenico Rea da un'angolatura inedita, e attraverso questa suggerire letture e interpretazioni nuove. Lo fa Roberta Morosini, a lungo italianista in varie università americane, oggi a Napoli ma già con le valigie pronte per la cattedra in Italian studies alla Berkeley university. Morosini ha messo insieme, rivendendoli e arricchendoli, articoli, studi, lavori, alcuni usciti prima in inglese, che danno corpo al saggio I cieli naviganti (Mediando, pagine 186, euro 14).

Rea, suggerisce l'autrice, ha usato «come misura di ogni caso», come strumento interpretativo della sua Napoli, un solo e unico elemento, il mare, quel mare che la Ortese respingeva e che invece, scrive Rea, «il meridionale vorrebbe conservare nelle bottiglie e nei vasetti». Per Miluzza, la protagonista di Ninfa plebea, «il cielo navigante di Napoli «non era altro che il mare alla sua sinistra capovolto», quello che rendeva la città «l'America del tempo» di Boccaccio. E proprio Boccaccio ispira a Rea la scoperta del mare, rappresentato per come è realmente, «con le sue tinte buie e cupe di certi giorni di tempesta. Un mare che non è mai il falso acquarello da cartolina a cui verrà ridotto dal repertorio letterario e canoro napoletano».

Come Boccaccio, Rea vuole fare letteratura calandosi nel pozzo, calcando la terra dei contadini, scendendo insieme ai marinai e ai pescatori nelle profondità del mare. Rea insegue la Napoli non cortese, i suoni e gli spazi di una città sommersa che deve essere compresa e così salvata, e lo fa usando come bussola un poemetto di autore anonimo scritto in dialetto napoletano del 1700, Lo guarracino, con protagonista il re delle triglie che soffia l'innamorata a un altro pesce e di lì scoppia una guerra di tutti contro tutti. Di questo poemetto, poi canzone, Rea disse: «Prima di apprendere che fosse una tarantella, placò la mia irrequietezza d'infante. Mia madre, abitatrice di vicoli, me la cantava a guisa di ninna nanna e io, vinto e placato, mi addormentavo nel fragore della battaglia marina, tanto, ma non simile, per rumore e per gesti, a quelle che, ad intervalli di poche ore, s'inscenavano sotto la finestra della mia casa nativa, tra banchi e fiorai e mostre di famosi pescivendoli, lì ai Gradoni di Chiaia».

Rea sulle prime capisce che su di lui Lo guarracino ha un effetto magico, poi piano piano arriva alla conclusione che la stessa magia incanta tutti i napoletani. «I versi del Guarracino sembra siano insieme parole, ritmo e musMoronica. È difficile leggerli senza che il lettore sia spinto ad evocare un suo canto interiore festoso e marziale, come parole che, appena toccate, si liberino in aerei colori e significati musicali». Ecco, suggerisce l'autrice, la poetica di Rea ha come modello la malia guarracina, uno stile che per accumulazione si fa barocco e straborda per dare conto di ogni sfumatura dell'esistenza che, in quanto tale, deve accogliere e contenere ogni elemento, come il mare accoglie tutti e non rifiuta nessuno, come l'acqua, e la parola, cambiano di forma a seconda dell'oggetto sul quale cadono.