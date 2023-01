Giovannino Guareschi (1908-1968) fu deluso dei film tratti dai suoi libri con don Camillo e Peppone, coppia litigiosa che settant'anni dopo ancora spopola in tv e nei titoli dei giornali che non sanno come descrivere altrimenti l'italico dilemma cattocomunista: uno scontento approfondito durante un convegno («Ritrovare Guareschi. Mondo Piccolo Don Camillo»), i cui atti sono stati pubblicati da Interlinea (pagina 220, euro 29).

Il critico e saggista Ermanno Paccagnini, professore di Letteratura italiana contemporanea e direttore del dipartimento di Italianistica e Comparatistica alla Cattolica di Milano, curatore (con Daniela Tonolini) del volume ricorda che «l'attribuzione a Fernandel del personaggio di don Camillo non piacque allo scrittore di Roccabianca: la sua idea era che a interpretare i due protagonisti fossero Gino Cervi nei panni del prete e lui stesso in quelli del sindaco. La somiglianza fisica tra Cervi e Guareschi, non faceva altro che portare sulla scena anche fisionomicamente, quella che era l'idea fondamentale di Guareschi: don Camillo e Peppone altro non erano che due facce della stessa medaglia, il prete doveva essere solo la bella copia del sindaco comunista». Guareschi voleva due personaggi veri: non due, ma 20 o 40 sacerdoti e 20 o 40 compagni «concentrati in due personaggi. I quali, poi, sono un personaggio unico: io», spiegava. E poi: «Anche il Cristo sono io perché, come è chiaro, la voce del Cristo non è che la voce della mia coscienza».

Ecco perché nei due personaggi resta sempre un qualcosa di fanciullesco: «Un Peppone ignorante sì, ma non stupido, e anzi galantuomo, pur con quel pizzico di furbizia in meno rispetto a don Camillo. Caratteristiche che Guareschi vede tradite nella trasposizione filmica», continua Paccagnini. Guareschi, infatti, scrisse: «Il successo commerciale del primo film non mi interessa: mi interessa il fatto che sono stato trattato dal regista Julien Duvivier come un imbecille e (posso fornire immensa documentazione) il film ha tradito lo spirito del libro e la mia idea politica», facendo di don Camillo quasi «un bestione», e travisando Peppone, che per Guareschi «è un comunista che non ha rinunciato alla sua coscienza né alla personalità. Impulsivo per natura come del resto il prete riesce però sempre ad evitare le soluzioni estreme perché ascolta quella voce della coscienza che è rappresentata poi dalla voce del Cristo».

In tutto questo, spesso si dimentica la figura del vero protagonista dei suoi racconti: quel Crocifisso che è a un tempo la materializzazione-specchio della coscienza di don Camillo e, attraverso di essa, la materializzazione-specchio della coscienza dell'uomo, oltre che del cristiano; e in particolare la coscienza del «politicamente apolide e anarchicamente sentimentale Guareschi».

Le parole dello scrittore hanno spinto i protagonisti del convegno, tenutosi a Milano a mezzo secolo dalla morte dell'intellettuale, a spulciare gli oltre 2000 fogli delle sceneggiature francese e italiana per capire cos'era intervenuto nel passaggio da quello che era il racconto affidato ai libri al racconto finito sullo schermo attraverso l'adattamento operato dagli sceneggiatori francesi, comprendendo i motivi di «quel senso di tradimento avvertito da Guareschi, che si può ben leggere proprio attraverso le varie redazioni dattiloscritte e anche manoscritte della sceneggiatura, tra proposte correttive avanzate da Guareschi e non accolte dal regista Duvivier, con un senso di tradimento del messaggio che lui voleva dare» prosegue il curatore, memore anche della penalizzazione critica subita dall'autore della bassa padana emiliana: «Pagò la sua appartenenza politica monarchica e le sue battaglie contro comunisti e democrazia cristiana, condotte con una coerenza ribadita anche quando si è ritrovato in carcere».

Ma il successo editoriale e cinematografico sbaragliò ogni reticenza: nel libro Raffaele Chiarulli ne analizza le ragioni, ma anche le «variazioni filmiche»: ogni versione - italiana, francese, tedesca - differisce dall'altra, tra tagli e scene girate in modo diverso per il singolo mercato. Arturo Cattaneo ricorda invece come il Mondo piccolo di Guareschi sia coinciso con gli orridi anni maccartisti, cosa che finì per sottolineare nella sua opera soprattutto l'elemento anticomunista. Racconti non tradotti e interventi sullo stesso lessico nella traduzione confermano il problema, pur in presenza del successo commerciale del libro e poi del film, che aveva visto interessato a dirigerlo addirittura Frank Capra.