«Don Saverio cavalca la luna», Politi Cenere racconta l'amore universale ai tempi del Covid

C'è la Napoli del dopoguerra ma anche una profonda e convinta storia di una vocazione religiosa in "Don Saverio cavalca la luna", il nuovo romanzo di Carmela Politi Cenere edito da Graus.

Con una scrittura netta, precisa e scorrevole, l'autrice racconta l’improvvisa vocazione sacerdotale di un giovane studente di scuola media, figlio di quella "Napoli bene" degli anni Cinquanta che ancora reca i segni tangibili della Seconda Guerra Mondiale, senza però dimenticare di sognare.

Le premesse del benessere economico ci sono tutte ed è anche per questo che il padre di Saverio, importante notaio, vorrebbe avviare il figlio a una sicura e remunerativa carriera. Eppure si troverà a fare i conti con il sogno del figlio di diventare parroco scaturita dopo aver ascoltato una toccante omelia nella chiesa di San Gennaro al Vomero.

Il cuore della vicenda si svolge circa dieci anni più tardi, con Saverio alle prese con le sue quotidiane battaglie nel segno del Signore, mentre altri giovani guardano all’America come modello di riferimento per la realizzazione di traguardi economico-lavorativi. Sullo sfondo i decumani partenopei dove la miseria è suffragata dalla creatività e dall’empatica generosità, ma anche l'isola di Ischia con le sue bellezze.

Don Saverio predica l'amore universale e la generosità: non abbandona il prossimo nemmeno durante l'avvento della spaventosa pandemia da Covid-19. Non è un caso che l'autrice abbia scritto questo romanzo proprio durante il primo lockdown.

Ordinaria di Italiano e Latino in un Liceo di Stato, Carmela Politi Cenere è autrice di numerosi libri, è giornalista pubblicista e presidente dell’Associazione Culturale “Emily Dickinson”, nonché fondatrice di un premio letterario recante il nome della grande poetessa americana.

"Don Saverio cavalca la luna" sarà presentato alla libreria Mondadori di Napoli in via Luca Giordano 73 il 21 marzo alle ore 18. Una seconda presentazione è prevista il 29 marzo alle 18 alla Libreria Raffaello di via Kerbaker 35.