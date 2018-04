«Eboli legge», la rassegna letteraria nel maggio dei libri

Mercoledì 25 Aprile 2018, 13:38 - Ultimo aggiornamento: 25-04-2018 13:38

La rassegna letteraria “Eboli Legge” prosegue a maggio con una serie di appuntamenti nel mese dedicato alla promozione della lettura. Le scuole, la biblioteca comunale ma anche bar, pizzerie, un giardino narrante e un'erboristeria saranno i luoghi in cui verranno ospitate le presentazioni dei libri. Questo per marcare, anche da un punto di vista fisico, l'importanza della diffusione della lettura come strumento di crescita e sviluppo individuale e collettivo.«Il Maggio dei Libri è la naturale conseguenza di un percorso che, per quest'anno, abbiamo fatto con il progetto “Eboli Legge”, portando i libri nei luoghi naturalmente deputati alla lettura ma anche al di fuori di essi, raccogliendo l'interesse di un pubblico sempre più ampio - afferma il sindaco, Massimo Cariello -. L'epilogo di questo percorso sarà la firma del “Patto per la Lettura” che stipuleremo il prossimo 25 maggio insieme ai rappresentanti delle scuole, delle associazioni, insieme alle librerie, agli editori».L'iniziativa è stata inserita nella campagna nazionale organizzata dal Cepell - Centro per il Libro e la Lettura. «Protagonisti sono i libri individuati con opere di scrittori emergenti, sono le scuole con le loro progettualità legate alla promozione della lettura. Protagonisti sono i luoghi che ci ospiteranno: scenari consueti ma anche insoliti,in cui il libro trova per la prima volta, o ritrova, la sua dimensione», afferma l'assessore all'Istruzione, Angela Lamonica.Durante la rassegna sarà dedicato ampio spazio anche alle letture animate per i più piccolo a cura degli attori della compagnia Educarteatrando e della compagnia di Teatro del Bianconiglio. «Se è vero che i libri sono mappe per orientarsi ovunque - spiega Maria Vita Della Monica, ideatrice e coordinatrice del progetto “Eboli Legge”- è ancor più vero anche che ogni luogo è quello giusto per leggere. Questo è il concetto che abbiamo voluto esprimere, individuando nuovi luoghi della lettura».Si parte venerdì 27 aprile, alle ore 18:30 presso la biblioteca comunale “Simone Augelluzzi” con la presentazione dell'ultimo libro di Bruno De Filippis, “Cheronea” (Lastaria Edizioni), organizzata in collaborazione con l'associazione forense “Impegno per la Giustizia”.Mercoledì 2 maggio, presso l'aula magna dell'Istituto Comprensivo “Giacinto Romano”, alle ore 17:30, si inaugurano gli appuntamenti nelle scuole con la presentazione de “I Giochi di un tempo” (Editore Il Saggio) a cura di Rosanna Cernelli con scritti delle classi 5B, 5C e 5D.Sabato 5 maggio alle ore 10 gli alunni dell'Istituto Comprensivo “Generale Gonzaga” incontreranno, nell'aula magna della sede centrale, lo scrittore Leonardo Mastìa per parlare del suo ultimo romanzo, “Nebbie” (edizioni NPE). Mercoledì 9 maggio, alle 18:30 sarà il “giardino narrante” di via Sant'Angelo, nel cuore del centro storico, ad ospitare la presentazione di “Io sono qui” di Michelle Grillo (Alessandro Polidoro Editore).Lunedì 14 maggio, ore 17:30, presso l'Istituto Comprensivo “Giacinto Romano”, Don Luigi Merola presenterà “La Camorra Bianca: riflessioni ad alta voce di un prete scomodo” (Guida Editori).Martedì 15 maggio alle18:30, il bar di Piazza XXV Aprile accoglie lo scrittore Corrado De Rosa, autore de“L'Uomo che dorme” (Rizzoli).Mercoledì 16 maggio, alle 10:30, il Liceo Scientifico “Antonio Gallotta” aprirà le porte alla giornalista Ersilia Gillio, autrice del romanzo “Ho scelto la felicità”.Venerdì 18 maggio, ore 18:30, la storica pizzeria di via Paparone ospiterà la prima presentazione di “P come passione, P come Perrotta” (Editore Il Saggio), un lavoro della giovane scrittrice Carmen D'Andrea sulla storia della famiglia Perrotta e del suo “forno”.Sabato 19 maggio, ore 9:30, le classi 2A e 2B della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo “Generale Gonzaga” daranno vita alla giornata conclusiva del progetto “Io leggo, tu ascolti, noi cresciamo. I nonni leggono per noi”. Lunedì 21 maggio, alle ore 18:30, presso la biblioteca comunale “Simone Augelluzzi” ci sarà la presentazione de "L’eroe del male di Matteo Sgritta (Lettere Animate editore).Giovedì 24 maggio, doppio appuntamento con la lettura: alle ore 10, presso l'Istituto Comprensivo “Gicacinto Romano” la presentazione di “Tra sogno e realtà: dottor Cresta di Gallo ed il suo mondo magico” di Angelo Palatucci e Emmanuela Rovito (Polisfera Edizioni); mentre alle ore 18:30 sarà un'erboristeria lo scenario insolito dell'incontro con lo scrittore Gianfranco Di Fiore, finalista al Premio Strega 2018, con il suo “Quando sarai nel vento” edito da 66thand 2nd.“Eboli Legge - Il Maggio dei libri” si concluderà giovedì 25 maggio alle ore 10:30, presso l'aula consiliare del Comune di Eboli, con la stipula del “Patto per la Lettura”. Si tratta di un impegno che l'amministrazione comunale della Città di Eboli, inserita dall'Anci e dal Centro per il libro e la lettura nell'elenco delle “Città che leggono” e che favoriscono l'accesso ai libri e alla lettura, chiede di sottoscrivere a quanti -associazioni, scuole, librerie, case editrici- credono nella promozione della lettura quale strumento di crescita sociale da sostenere.