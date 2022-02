Ecco la guida al diritto per ragazzi E Koulibaly rilancia il no al razzismo

Il diritto non è un’insidia, la legge non costruisce tranelli. Diritto e legge sono, piuttosto, gli strumenti di cui la nostra società, qualunque società, dispone per far sì che si possa convivere pacificamente, nel rispetto delle libertà di ciascuno. Spesso le leggi e l’educazione civica in senso lato vengono percepiti dagli adolescenti come sabbie mobili che impediscono di camminare e invece, al contrario, sono delle liane che, proteggendo i diritti di ognuno, soprattutto dei più deboli, consentono di muoverci più liberamente.

Anche quando una legge ci dice di fare qualcosa, in realtà sta proteggendo un interesse più generale che consente a tutti di esprimersi al meglio. In questo libro (“Guida Galattica e(norme per adolescenti”, Mondadori, 376 pagine, 20 euro) vengono analizzate con accuratezza e competenza le tante situazioni pratiche in cui ragazze e ragazzi possono ritrovarsi, poco importa se come protagonisti o spettatori, e speriamo mai come vittime: dall’ambiente ai social, dalla costituzione alla scuola, dalla droga alla guida in stato di ebbrezza e molto altro. Ogni situazione è descritta in modo chiaro e semplice da uno studioso del diritto e commentata da un personaggio famoso della tv, dello sport, della musica, del cinema, della cultura e del giornalismo.

Questa Guida galattica, insomma, è un’amica preziosa da consultare in parte o per intero, di tanto in tanto o quando occorre, da soli o in compagnia. È scritta per le ragazze e i ragazzi, e per tutti coloro che vogliono educare alla legalità o più in generale hanno a cuore le sorti degli adolescenti: insegnanti, genitori, educatori e tutti quelli che vogliono saperne di più. Il volume è stato curato da Ester di Napoli, Roberto Maltoni e Silvia Melandri. Ideato e coordinato dal magistrato Giacomo Ebner. C'è anche tanta Napoli in questa pratica guida: è il caso, ad esempio, del capitolo sul razzismo curato dall'avvocato Letizia Corsetti con il commento del campione azzurro Kalidou Koulibaly. Il libro si può acquistare presso gli store mondadori, Amazon, Ibs, LaFeltrinelli. Bookdealer ( linktr.ee/leggiqui) . I compensi degli autori andranno devoluti in beneficenza. Il ministero dell'Istruzione ha inoltre redatto un bando al quale parteciperanno le scuole di tutta Italia che vedrà coinvolti i ragazzi in diversi progetti ed in ultimo con la realizzazione della notte bianca della legalità presso la Corte Suprema di Cassazione. Verranno infine distribuite 5mila copie gratuite alle scuole e altre 600 copie a cura dell'Associazione Nazionale Magistrati.

Hanno partecipato al libro David Maria Sassoli, Roberto Baggio, Vittorio Petrone, Carlo Verdone, Maurizio Costanzo, Giovanni Maria Flick, Enrico Mentana, Francesco Giorgino, Don Luigi Ciotti, Kristian Ghedina, Paola Cortellesi, Garrison Rochelle, Piero Angela, Maria Grazia Cucinotta, Veronica Pivetti, Francesco Totti, Kalidou Koulibaly, Giuseppe Fiorello, Anna Foglietta, Antonietta Bello, Alex Britti, Giorgio Chiellini, Eusebio Di Francesco, Antonello Venditti, Mostro, Melita Cavallo, Giorgio Tirabassi, Alessandro Roja, Sora Cesira, Rocco Siffredi, Maria Rita Parsi, Marco Parolo, Ficarra e Picone, Emma Marrone, Sandro Donati, Francesco Gabbani, Marco Falossi, Roberta Rei, Paolo Maldini, Andrea Dovizioso, Alessandro Gassmann, Claudio Amendola, Diletta Leotta, Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Luca Carboni, Enrico Brignano, Tony Cairoli, Gregorio Paltrinieri, Salvatore Esposito, Cixi, Alessandra Amoroso, Nicolò Zaniolo, Kledi, Gino Paoli, Maurizio Battista, Lorenzo Baglioni, Ciro Immobile, Elisa, Fabio Quagliarella, Franca Leosini, Olly, Farya ed Ego, Alessandro Preziosi, Giulia Gaudino, Max Giusti, Stefano Fresi, Edoardo Ferrario, Pierluigi Pardo, Orchestraccia, Biondo, Andrea Rivera, Rosario Fiorello, Barbara Bonansea, Danilo Soddimo, Daniele De Rossi.