Editoria, Franceschini stanzia 40 milioni per sostenere la filiera del libro

Ultimo aggiornamento: 17:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini ha firmato due decreti del valore complessivo di 40 milioni di euro per sostenere le librerie e l'intera filiera dell'editoria. I provvedimenti, che potenziano il Tax credit librerie e rafforzano l'acquisto di libri da parte delle biblioteche aperte al pubblico,sono il primo utilizzo del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturalì istituito con il Dl Rilancio con una dotazione di 210 milioni di euro per il 2020.«Questi provvedimenti - ha sottolineato Franceschini - triplicano l'impatto del tax credit librerie e introducono risorse straordinarie per acquisti di libri da parte delle biblioteche dello stato, delle Regioni, degli enti locali e degli istituti culturali. Questo è il modo più veloce per sostenere direttamente e indirettamente tutta la filiera del libro in difficoltà, dalle biblioteche alle librerie agli editori ai distributori agli autori».I 40 milioni di euro sono ripartiti in due decreti: il primo, del valore di 10 milioni di euro, che rafforza il Tax credit librerie, la misura introdotta nel 2017 per sostenere le librerie, soprattutto le più piccole e indipendenti, attraverso un credito d'imposta parametrato agli importi pagati per Imu, Tasi, Tari, imposta sulla pubblicità, tassa per l'occupazione di suolo pubblico, spese per locazione, mutui, e contributi previdenziali e assistenziali del personale dipendente.Il secondo, del valore di 30 milioni di euro, che prevede un acquisto straordinario di libri da parte delle biblioteche dello Stato, delle Regioni, degli enti locali e degli istituti culturali che potranno arricchire i cataloghi acquistando il 70% dei nuovi volumi in almeno 3 librerie presenti sul proprio territorio.Nello specifico, le risorse sono assegnate alle biblioteche per l'acquisto di libri fino a un massimo di: 1.500 euro per le biblioteche con un patrimonio librario fino a 5.000 volumi; 3.500 euro per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 5.000 volumi e fino a 20.000 volumi; 7.000 euro per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 20.000 volumi.Le risorse assegnate a ciascuna biblioteca devono essere utilizzate per almeno il settanta per cento per l'acquisto di libri presso almeno 3 diverse librerie presenti sul territorio della provincia o città metropolitana in cui si trova la biblioteca. Ove in tale territorio non siano presenti o attive almeno 3 librerie, la biblioteca puòeffettuare gli acquisti nel territorio della regione. Le risorse assegnate a ciascuna biblioteca devono essere spese entro 30 giorni dall'avvenuto accredito da parte della Direzione generale Bibliotechee diritto d'autore e, comunque, non oltre il 30 settembre 2020.«Apprezziamo questo primo passo a sostegno della filiera del libro che però non basta – dichiara il presidente dell'Aie Ricardo Franco Levi –. Vogliamo ricordare, a tal proposito, la nostra proposta, avanzata insieme all’Associazione Librai Italiani, per sostenere l’editoria italiana attraverso una carta per gli acquisti destinata alle famiglie con bambini all’inizio del percorso scolastico».«L'incremento significativo del tax credit per le librerie e lo stanziamento straordinario per acquisti libri delle biblioteche per 30 milioni, di cui il 70% vincolati all'acquisto in librerie del territorio sono un chiaro segnale dell'attenzione che il ministro ha verso il mondo da noi rappresentato e che ci ha più volte dimostratoin questi mesi di continuo lavoro congiunto, di cui oggi vediamo i primi frutti». Lo afferma in una nota Paolo Ambrosini presidente dell'associazione Librai Italiani, aderente a Confcommercio.