«Non c'è nessuno, invece, che debba chiederci scusa per averci condannato a essere la prima generazione da secoli che andrà a star peggio di quella dei nostri genitori? Per averci fatto crescere e costruire i nostri sacrosanti sogni di benessere e poi averci lasciati soli senza soldi e senza lavoro proprio quando arrivava il momento di viverli, quei sogni?». Gli interrogativi che scuotevano le pagine di Storia della mia gente, il libro con cui Edoardo Nesi nel 2011 vinse il Premio Strega, attraversano ora quelle di I lupi dentro (La nave di Teseo, pagine 358, euro 20), il romanzo che porta a compimento un percorso a cui l'autore pratese si è completamente consegnato nella sua intrapresa di scrittura, tanto da potersi ben designare come il narratore di un'unica lunga, densissima e importante storia.

La storia della sua gente, appunto, «la storia meravigliosa della mia gente» alla Francis Scott Fitzgerald: iniziata nel 1995 con Fughe da fermo e poi declinata in toni scanzonati, drammatici, riflessivi e tragicomici con opere che già nei titoli rappresentavano le tappe di un percorso concatenato, coerente, mosso da una sorta di ossessione esistenziale prim'ancora che letteraria fino a delineare una propria cifra di scrittura civile: Ride con gli angeli del 1996, Rebecca del 1999, Figli delle stelle del 2001, L'età dell'oro del 2004, Le nostre vite senza ieri del 2012, L'estate infinita del 2015. A scorrerli ora assumono la precisa funzione dei quadri di un'opera totale all'interno della quale agiscono protagonisti e personaggi che concorrono a comporre lo scenario generale di un mondo in declino, della decadenza grave di un'epopea inaugurata da sogni e speranze e terminata nella disperata bancarotta delle illusioni. Cioè la parabola descritta in Tutto è in frantumi e danza, compilato nel 2017 con la sponda tecnico-finanziaria di Guido Maria Brera, e dettagliata nel 2010 in Economia sentimentale: se lì il registro dell'invettiva si poneva tra narrazione, pamphlet e saggio, I lupi dentro restringe il campo nella dimensione personale del crollo delle aspettative assumendo il timbro definitorio del romanzo della resa dei conti.

Le domande di Storia della mia gente potrebbe porle, e lo fa con l'intensità rabbiosa dell'ultimo giorno, il Fede Carpini protagonista del romanzo, già incontrato in Fughe da fermo e poi presente nell'intera saga della provincia toscana esaltata dalle magnifiche sorti e progressive del tessile spazzate via dalla globalizzazione e dall'irruzione della manodopera a basso prezzo dei cinesi, dai debiti insoluti con le banche ingorde dove i crediti inesigibili si trasformavano in incagliati. È lui che, nell'immagine d'apertura di I lupi dentro, sta partendo diciottenne con Carlo, Marty e Vittorio «pigiati» nella Dyane in viaggio verso Ibiza. A quell'estate del 1983, «l'anno migliore degli anni migliori della storia dell'umanità», va la memoria di Fede sessantenne mentre aspetta l'ufficiale giudiziario, il quale dovrà mettere i sigilli alla villa di famiglia zeppa di opere d'arte e ricordi familiari: consapevole che assieme alla certificazione di un fallimento finanziario sta per ricevere l'atto che decreta la sua sconfitta.

L'universo popolato dal padre fondatore dell'azienda, dalla madre, dal fratello Romano e dalla sorella Rebecca, da Vittorio Vezzosi e Ivo Barrocciai, dalla moglie Silvia e dall'amata Ginevra, dalla ricca Prato e dalla Capannina a Forte dei Marmi, dalle scorribande a Firenze e a Roma, dalle trasgressioni e dai tradimenti, dalle cialtronate, dalle follie e dalle depressioni è svaporato nel nulla. Il romanzo che l'amico Vittorio ha scritto sull'epopea consumata - Vittorio Vezzosi in La mia ombra e tua era l'autore appunto di I lupi dentro, titolo preso da un brano di Jim Morrison dei Doors così come da una citazione dell'artista maledetto era venuto Tutto e in frantumi e danza diventa lo specchio che restituisce la verità impietosa e dolente della caduta degli dei.

Nesi costruisce un ingranaggio nostalgico, iracondo e tenero, alternando la voce di Fede alla sua e facendo scorrere una robusta e affollata colonna sonora composta da musica pop e rock, da «Vamos a la playa» dei Righeira a «Thunder road» di Bruce Springsteen, che conferisce alla narrazione un mood in grado di afferrare l'atmosfera e restituire il ritmo di una stagione. Dissemina madeleine la Dyane, il vespino, la Porsche 964 - in un flusso di coscienza prima intimo e poi generazionale, una ricerca proustiana del tempo perduto rivisitata da David Foster Wallace, l'invettiva all'Antonio Delfini altro Grande Gatsby della Versilia che s'impenna nel «Born to run» del Boss e dà forma a una lingua di intensa potenza evocatrice. Selvaggia come il capitalismo schumpeteriano che aveva alimentato l'assalto al cielo degli imprenditori pratesi; sofferente come il destino che impone il verdetto del Gramo: «Non sei più nulla e non vali più nulla, sei solo, completamente solo e in questo mondo non c'è più niente per te».