Elena Ferrante conquista le classifiche dei libri più venduti nel mondo

«La vita bugiarda degli adulti» di Elena Ferrante, pubblicato in Italia da E/O, svetta nelle classifiche dei libri più venduti nel mondo, a dieci giorni dalla pubblicazione in 27 paesi stranieri con un lancio in contemporanea. Le disavventure familiari di Giovanna ha conquistato le prime posizioni negli Usa, dove i romanzi della misteriosa autrice napoletana dell'«Amica geniale» sono particolarmente amati. «La vita bugiarda degli adulti» è secondo nelle sezioni Hardcover Fiction e Combined Print and eBook Fiction della bestseller list del «The New York Times», secondo nella classifica del «Boston Globe», nono nella classifica «Usa Today - Overall books» e primo nella Nielsen Bookscan - Adult Fiction - General Fiction.

In Gran Bretagna è quarto nelle classifiche Nielsen Bookscan, «The Bookseller» e «The Sunday Times» e primo nella classifica degli editori indipendenti. In Canada è quinto nella classifica del «Toronto Star». In Fancia è primo in classifica generale nella prima settimana di pubblicazione con 105.000 copie vendute. In Germania è terzo nella classifica dello «Spiegel». Il romanzo è primo nelle vendite in Ungheria e Argentina; secondo in Norvegia e settimo in Polonia.



