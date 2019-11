Elena Ferrante, per il nuovo romanzo è già febbre: nelle librerie c'è la «Ferrante night»

Cresce l'attesa dei lettori per la pubblicazione di «La vita bugiarda degli adulti» diin libreria da giovedì 7 novembre. E per festeggiare il conto alla rovescia per l'uscita del nuovo romanzo della misteriosa scrittrice, nella notte del 6 novembre, lettori, librai, scrittori, attori e appassionati si daranno appuntamento per aspettare assieme la mezzanotte in una grande festa dei lettori che si svolgerà a Napoli, Roma, Milano e Torino. A Torino, al Circolo dei lettori, in via Bogino 9, alle ore 22, inizierà la «Ferrante Night», con Nicola Lagioia, direttore del Salone Internazionale del Libro di Torino. A mezzanotte del giorno prima il libro tanto atteso sarà disponibile per chiunque volesse acquistarlo al Circolo dei lettori, come succede per le vere uscite cult. A Roma, alla libreria AltroQuando, in via Del Governo Vecchio 82, sempre alle ore 22, inizia «Waiting Ferrante»: sarà proclamata l'«Amica Geniale» della serata, con quiz e domande.Altra festa a Roma alla Feltrinelli in Corso Largo Argentina, ale ore 22, con «Ferrante Night nelle Librerie Feltrinelli». Ad arricchire la serata la proiezione del film-documentario «Ferrante Fever», realizzato a partire dalle interviste di testimoni autorevoli, dalla traduttrice della Ferrante ai colleghi scrittori come Roberto Saviano, Francesca Marciano, Elizabeth Strout e Jonathan Franzen. A Roma il film sarà introdotto dallo stesso regista Giacomo Durzi e dalla sceneggiatrice Laura Buffoni. Ci saranno poi letture in anteprima del romanzo di Annalena Benini e Antonella Lattanzi. Allo scoccare della mezzanotte verrà finalmente svelato il nuovo romanzo e i partecipanti alla serata potranno acquistarlo in anteprima. A Napoli evento alla Feltrinelli in piazza dei Martiri dalle ore 22, con proiezione del documentario «Ferrante Fever», letture in anteprima del romanzo dell'attrice Rosaria De Cicco, con conduzione della serata da parte del giornalista e antropologo Marino Niola. Infine a Milano alla Feltrinelli di Corso Buenos Aires, dalle ore 22, sempre la proiezione del documentario «Ferrante Fever» e letture in anteprima del romanzo con gli attori del Piccolo Teatro.