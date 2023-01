Capita a tutti di osservare le foto di chi non c'è più, di chi ha avuto una fine precoce e violenta, interrogandone il volto. È come se cercassimo un indizio, chiedendoci se mai dietro un sorriso o uno sguardo fiducioso puntato verso l'obiettivo, possa celarsi l'ombra di una premonizione di quel che avverrà. È con un'attitudine simile che Elisabetta Rasy sembra scrutare le immagini di Etty Hillesum, la giovane ebrea internata nel campo di transito olandese di Westerbork e morta ad Auschwitz a 29 anni avendo scelto di condividere la sorte del suo popolo, autrice inconsapevole di un caposaldo della letteratura mondiale del 900, il monumentale Diario in 797 pagine. Ma poi, gradualmente, in Dio ci vuole felici - Etty Hillesum o della giovinezza, assumendo Hillesum a «perfetta maestra della giovinezza», Rasy effettua un singolare processo di mimesi letteraria che la porta a proiettare la vita della giovane ebrea olandese sulla propria e a specchiarsi in lei.

Di Etty, Elisabetta racconta la prima giovinezza, l'irrequietezza riflessa in un tumulto perpetuo della mente e del corpo, la decisione di allontanarsi dalla casa dei genitori e lavorare come «studentessa governante» a casa di Pa Han, il rapporto con Klaas Smelik, l'incontro con l'allievo di Jung e psicochirologo Julius Spier, la passione amorosa per lui. «Sono sicura che nei nostri vent'anni saremmo state amiche, abbiamo troppe cose in comune, amiche all'università nelle serate di chiacchiere sui grandi temi del mondo e sui grandissimi temi della incomprensibile intimità, oppure quando lei alloggia sulla Gabriel Met-sustraat: le avrei vivamente consigliato di rompere con Pa Han, di rimettersi con Klaas, un tipo davvero affascinante, un po' progressista un po' prepotente. Quanto a Spier no, non avrei saputo che dirle, delle passioni che si può dire, non c'è torto o ragione...».

Specchiandosi nella vita di quella «ragazza dai capelli e dall'anima arruffata», Rasy incrocia propri ricordi privati e insieme le memorie di letture e incontri, reali o solo letterari, con grandi personaggi della letteratura, come Virginia Woolf, come la Micòl Finzi Contini del romanzo di Bassani, come Edith Stein e Simone Weil, altre ragazze ebree che non faranno in tempo ad invecchiare. E sullo stesso cammino narrativo ci fa incontrare personaggi meno noti come Charlotte Salomon, ebrea berlinese talentuosissima che, come l'immaginaria Micòl, si vide rifiutare un riconoscimento accademico per la sua origine.

Sullo sfondo di una narrazione sospesa tra il saggio e il romanzo, scorre la storia della persecuzione, con i divieti atroci che inducono non pochi suicidi e anche quelli paradossali: «Niente biciclette, niente frutta e verdura, niente parchi e boschi, perfino i tram sono proibiti... eppure nelle pagine di Etty la vita è e continua a essere fino alla fine grande e buona e attraente e eterna».

Con un affascinante, insolito escamotage narrativo, l'esistenza e la profonda spiritualità di una delle creature più misteriose della letteratura del secolo scorso ci vengono così avvicinate, fino a permetterci di penetrare nelle ragioni della sua straordinaria decisione di accettazione del destino degli ebrei e dei disegni di Dio. Rasy lo fa senza trasformare «questa passionale e turbolenta ventinovenne in una immaginetta devozionale» ma rendendoci, se non familiare, più prossima un'idea di vita luminosa che seppe mettere al bando l'odio in ogni sua forma, perfino in quelle atroci che la persecuzione nazista incalzante metteva in essere, e di cui Etty stessa fece le spese senza veramente esserne vittima. Perché «l'odio ferisce l'anima», e sul rifiuto dell'odio lei modella tutta sé stessa e la difesa della propria giovinezza.

«Se anche non rimanesse che un solo tedesco decente, quest'unico tedesco meriterebbe di essere difeso contro quella banda di barbari, e grazie a lui non si avrebbe il diritto di riversare il proprio odio su un popolo intero», annotò del suo Diario.

Il suo rifiuto dell'odio è l'altra faccia dell'amore per il popolo ebraico che la portò a rifiutare la possibilità di salvarsi, pur avendone avuta più volte la possibilità. Una volta cercò di salvarla l'ex amante Klaas Smelik, portandola via dal campo dove Etty svolgeva il compito di assistente sociale e tentando addirittura di rapirla. Ma Etty si sottrae con tutta la sua energia e va incontro al suo destino. La ragione di ciò è nelle lettere e nell'ultima parte del Diario dove, come annota Rasy, «si è in ascolto di un cuore, di un cuore pensante come Etty voleva essere ma soprattutto di un cuore con il suo correre, in cui le parole sono battiti». Ed è questo che custodisce il duplice fulcro del suo mistero e della forza con cui il suo Diario ancora ci parla.