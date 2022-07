“Fammi quello che vuoi”, Lady Ghost e un amore a tempo di rock

È uscito in libreria, per Infuga edizioni, il nuovo intrigante romanzo della “Signora dei fantasmi”, al secolo Lady Ghost (Anna Maria Ghedina) che stavolta si cimenta in un romanzo hard-rock, poichè “Fammi quello che vuoi” (questo è il titolo) è dedicato al rock di Jon Bon Jovi, che rappresenta la colonna sonora su cui si svolge la trama. «Sono una sua fan - confessa l'autrice, giornalista e direttrice del periodico partenopeo “Lo Strillo” - tanto che la suoneria del mio cellulare è Bed of Roses, uno dei suoi maggiori successi». In quest'ultimo lavoro della Ghedina, di recente presentato a Napoli, nella suggestiva location di Villa Domi, il filo conduttore che domina da protagonista è l'amore travolgente tra l’avvocato Gabriel Holtz ed Adalie Krueger-Fergussons, la figlia del presidente della Corte Suprema d’Inghilterra.

APPROFONDIMENTI IL FOCUS La carica dei 70mila scrittori esordienti in cerca di… editore L'IDEA La lettura come moda da seguire: l'idea della scrittrice Emanuela... L'INIZIATIVA Ti cucino un racconto, il concorso per autori affermati o esordienti

La trama, oltre ad offrire al lettore l’appassionante e contrastata liason tra i due, tra amplessi ad alta gradazione erotica, presenta un altro lato della storia, dai contorni noir legati all’attività legale del protagonista maschile, che si trova a combattere nelle aule di tribunale per far incolpare di omicidio stradale il figlio del re dei diamanti, Ross Charles Palmington, che ha investito ed ucciso un ragazzo di 18 anni, scappando senza soccorrerlo. Il bel Gabriel si troverà altresì coinvolto, suo malgrado, nel presunto omicidio del marito gay di una famosissima top model di origine italiana, Liliana Burlando, incontrata per caso in uno dei ritrovi più in della capitale inglese. Insomma, ambientata nella Londra del ventunesimo secolo, la storia si dipana nell'intreccio tra Eros e Thanatos, in uno scontro ad alto impatto. Chi vincerà?