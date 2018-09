Giovedì 27 Settembre 2018, 15:09

La penna che corre veloce sulle pagine bianche di un taccuino, gli appunti che diventano articoli, quegli scritti che sono una fotografia amara. «Fatti di camorra» è il racconto della camorra attraverso gli scritti di Giancarlo Siani, giornalista del Mattino che pagò con la propria vita l’amore per la verità, la forza di raccontarla, il coraggio di denunciare.Domani a Sarno, nell’ambito della rassegna “SettembreLibri”, alle 18:30, nell’aula consiliare di Palazzo San Francesco, la presentazione del libro, con Paolo Siani, fratello di Giancarlo. Circa settanta articoli giornalistici che disegnano il dramma ma anche la forza di scrivere, di utilizzare la penna come unico mezzo per combattere le mafie. Paolo Siani, fratello di Giancarlo nella sua postfazione scrive: «Sì, avete letto bene: gli articoli che gli sono costati la vita. È possibile che chi scrive di certi argomenti, chi vive in certi contesti, paghi con la vita per quello che scrive. Qui è possibile».