Favole contemporanee: Anna Zarlenga e il romance a Napoli

Caduchi, spezzati, tragicamente fragili. Disimpegnati, transitori, frammentari. Insoddisfacenti, precari e tendenzialmente autodistruttivi. Così il sociologo Zygmunt Bauman qualificava i rapporti di cuore nel mondo liquido moderno. Considerati beni di consumo, i rapporti umani, in particolare quelli sentimentali, si presenterebbero dunque come prodotti da anelare, ottenere e dissipare, per rinnovarli, sostituirli e dimenticarli infine.

Eppure, nonostante le innegabili conseguenze della cultura capitalistica sui rapporti umani, l’eros, come ha sostenuto lo psicanalista Erich Fromm, rimane l’unico antidoto al senso di solitudine, isolamento e impotenza dell’uomo moderno. Secondo Fromm, gli sviluppi più compiuti dell’amore cosiddetto «maturo» rappresentano per l’uomo «un potere che annulla le pareti che lo separano dai suoi simili, che gli fa superare il senso d’isolamento e di separazione» (da L’arte di amare). Per dirla in termini platoniani, l’ars erotica, sebbene sia divenuta soggetta a logiche affini a quelle dei titoli bancari, si delinea quale rimedio alla natura incompleta ed anelante dell’uomo, incredibile forza ricostituente, tentativo di riunire una totalità perduta.

Ancora oggi, infatti, gli esseri umani non possono fare a meno di immaginare potenti storie d’amore che risentono dell’influsso di romanzi e pellicole cinematografiche di successo. È forse questa la ragione del grande favore di cui gode il genere romance in Italia e all’estero, vale a dire il desiderio di immergersi in racconti romantici all’altezza delle proprie fantasie (destinate comunque a scontrarsi con le logiche della mercificazione dei sentimenti).

Tra gli autori del genere romance in Italia, nella fattispecie a Napoli, spicca Anna Zarlenga, nota al grande pubblico per il best-seller Spiacente, non sei il mio tipo. Nata e cresciuta nella città partenopea, mamma e insegnante, è recentemente tornata in libreria con il romanzo romantico Il problema sei tu.

Edito Newton Compton, il testo costituisce una favola moderna ambientata tra Nord e Sud, in cui Vittoria, la “regina del lieto fine”, fa da protagonista. Divisa tra ragione e istinto, Vittoria vivrà un’estate indimenticabile in cui il profumo dei limoni, il paesaggio della Costiera amalfitana e le sfumature dei suoi sogni e ricordi faranno da sfondo.

Abbiamo discusso dei nodi centrali del romanzo con l’autrice.

Come si è avvicinata alla scrittura?

«Io scrivevo anche da adolescente, ma non ho mai messo veramente in pratica questa mia passione.

Intorno ai 36 anni, dopo il mio secondo figlio, ho provato a ricominciare. Ho aperto un blog, ho cominciato a scrivere piccoli racconti. Così mi è tornata la voglia di raccontare ed è stato un crescendo, ho scritto un racconto, poi un romanzo. Dopodiché i romanzi si sono moltiplicati, e non ho più smesso. Quando comincio una storia, non so bene come andrà a finire, ed è proprio la curiosità di scoprirlo che mi spinge ad andare avanti.»

Perchè il genere romance?

«Le mie prime prove di scrittura viravano sulla narrativa, ma quando ho cominciato a scrivere d’amore, ho scoperto che mi piaceva molto. Mi rilassava e divertiva. Volevo moltiplicare il benessere che sentivo durante la scrittura.»

Il libro attraversa Nord e Sud, Milano e Positano. Cosa rappresentano queste due ambientazioni?

«Più che Nord e Sud, io l’ho immaginato come grande città - piccola città. Si tratta di uno dei tropi utilizzati spesso nella narrazione rosa. La protagonista si sposta dalla grande città a quella piccola e vi trova una dimensione più a misura d’uomo che contrasta con la sua vita frenetica, di successo, con un obiettivo lavorativo preciso ma a volte povera dal punto di vista dei sentimenti. Si tratta di due poli contrapposti che rappresentano due simboli.»

Tema centrale è la ricerca dell’amore. La sua prospettiva ottimista contrasta con alcune teorie della sociologia moderna sulla frammentazione dei rapporti umani. Lei crede davvero nel lieto fine?

«Io ci credo, altrimenti non ne scriverei. Credo anche che il problema della frammentazione dei rapporti umani, dati i ritmi delle nostre vite, esista. A volte non abbiamo neanche il tempo di coltivare le relazioni. Questo romanzo si svolge tra passato e presente, e il periodo dell’adolescenza è particolarmente importante, è il momento dell’amicizia e dell’amore per eccellenza. I nostri sentimenti sono espressi al massimo delle possibilità. Ho amato dare uno sguardo a questa fase della vita perché credo che se riuscissimo a recuperare quell’entusiasmo e quell’ingenuità giovanili quando guardiamo le cose per la prima volta, forse potremmo essere più soddisfatti della nostra vita sociale. Il lieto fine per me esiste davvero. Conosco il mio e quello di altri, quindi io ci credo.»

Cosa rappresentano nel romanzo le due storie d'amore di Vittoria, quelle con Dario e Andrea?

«Dario rappresenta l’amore perfetto agli occhi della protagonista, l’amore che sulla carta ha tutto: bellezza, fascino, potere, status sociale. Ma poi ci si accorge che si tratta di un rapporto di facciata. Il rapporto con Andrea è invece fatto di rimpianti, è un punto interrogativo mai veramente realizzato. Andrea è il primo amore, quello istintivo che a volte fa paura.»

Quali sono i suoi prossimi progetti di scrittura?

«Beh, ora sto lavorando ad altro, si tratta sempre di una commedia romantica divertente ambientata nel Sud Italia. Spero di riuscire a terminare presto la prima stesura per poter lavorare con la casa editrice alla pubblicazione. Dita incrociate!»

Una curiosità invece, il suo libro preferito?

«I miei libri preferiti sono due: La casa degli spiriti della Allende e L’ombra del vento di Zafon.»