Ferzan Ozpetek a Napoli per il nuovo romanzo: «Anche Mina e mia madre nel mio Cuore nascosto»

Una casa elegante nel centro di Roma. Una stanza chiusa a chiave che nasconde una sorprendente collezione di quadri. La passione d’amore che s’intreccia con l’amore per l’arte e un mistero che lega per sempre i destini di due donne e si snoda tra la Sicilia degli anni Settanta e la Roma degli anni Novanta, brulicante di vita, di cinema e di inattese rivelazioni.

Il nuovo romanzo di Ferzan Ozpetek, Cuore nascosto (che il regista presenterà domani a Napoli, al Tennis Club, alle 18), è un viaggio seducente nella profondità dei sentimenti che uniscono le persone al di là dello spazio e del tempo e un thriller dell’anima. Perché l’incontro tra la giovane protagonista, Alice, che sogna di fare l’attrice, e la fascinosa zia Irene che le permetterà di realizzare i suoi desideri, fino all’ultimo colpo di scena, si trasformerà via via in un’indagine sentimentale capace di superare ogni barriera.

Al suo quarto libro dopo i best-seller Rosso Istanbul, Sei la mia vita e Come un respiro, Ozpetek dispiega qui con sapienza l’immaginario che rende unico il suo cinema: l’emozione di un dialogo nell’assenza, la tenace dolcezza del ricordo, le suggestioni del dettaglio autobiografico e, soprattutto, la forza travolgente dell’amore. Componendo, attraverso un mosaico di appunti, bozzetti, testimonianze, fotografie, un potente racconto di formazione e una celebrazione del talento creativo.

Come nasce l’idea del libro, a cosa si è ispirato?

«Alla storia di un’amica, un’attrice famosa. Mi raccontò che una zia di Roma, conosciuta da bambina, le aveva lasciato la casa in eredità. Grazie a quel dono inaspettato aveva potuto trasferirsi dal Sud, dov’era nata, mantenersi affittando le stanze, e trovare la sua strada nel cinema. Ecco lo spunto. Il resto, è frutto della mia fantasia».

La protagonista si muove tra Campo de’ Fiori e gli studi cinematografici della De Paolis e di Cinecittà, ma scopre anche il mondo dell’arte.

«È un ambiente che conosco bene, quando studiavo a Roma, e mio padre mi aveva tagliato i viveri, per mantenermi andai a lavorare da un corniciaio. Lì mi appassionai alla pittura e cominciai a dipingere, anche con discreti risultati. Poi Troisi mi scelse come assistente alla regia di “Scusate il ritardo”. Fu la svolta della mia vita, il tocco magico. Sul set mi occupavo di Massimo, gli portavo il tè coi biscotti, ma accanto a lui ho scoperto la magia del cinema. So cosa prova la protagonista, Alice, mettendo piede alla De Paolis. Nel libro ci sono le mie sensazioni».

Cosa l’affascina della scrittura?

«Mi piace condividere storie ed emozioni. La condivisione è importantissima, nel cinema, in teatro, nei libri. Nella vita e oltre la vita. Se mangio una buonissima pizza, o vedo un bel panorama, non posso fare a meno di pensare che sarebbero piaciuti anche alle persone care che non ci sono più. Per me è difficile tagliare i fili, c’è sempre qualcosa che unisce il visibile all’invisibile».

Al centro della storia di «Cuore nascosto» i sentimenti di due donne profondamente connesse tra loro, una ragazza in cerca della sua identità e una donna che sfida il destino.

«Nel personaggio di zia Irene c’è molto di mia madre, una persona libera e accogliente. Lei mi ha insegnato che nella vita bisogna fare solo le cose che ci rendono felici. Se la mia felicità era nel cinema, dovevo farlo».

Nei ringraziamenti alla fine del libro c’è posto anche per Mina.

«È una persona importante per me, una grande artista e una donna molto saggia. È la prima a leggere i miei lavori e i suoi suggerimenti sono sempre preziosi, mi fido ciecamente del suo parere. E sono orgoglioso della sua amicizia. Mina mi ha insegnato a guardare la vita con altri occhi e a non sentirmi obbligato a fare quello che non mi va di fare».

Cosa la rende felice?

«Godere delle cose semplici: un caffè con un amico, un bicchiere di vino al tramonto... Avere la possibilità e la salute per realizzare i progetti che mi stanno a cuore. Gli amici, importanti come le storie d’amore. E non pensarci: la felicità è un attimo, ti accorgi solo dopo di averla avuta».

E cosa non le piace?

«L’aggressività, la rabbia, la prepotenza. Dopo il Covid siamo cambiati, purtroppo non in meglio. Come se non ci rendessimo conto della tragedia che abbiamo vissuto».

Dopo il successo sulla piattaforma del suo ultimo film, «Nuovo Olimpo», ha annunciato un nuovo progetto, tutto al femminile.

«È un’idea nata proprio mentre preparavo il personaggio di Luisa Ranieri in “Nuovo Olimpo”, mi sono reso conto che con le mie attrici ho sempre avuto un’intesa forte, e che mi sarebbe piaciuto fare un film con tutte loro. Un film per le sale, per tornare a condividere le emozioni con il pubblico».

Prepara anche un nuovo libro?

«Ora penso solo al film, ho promesso anche a Simone, il mio compagno, di prendere un po’ più di tempo per me, di vivere più rilassato».

Quando dicono: questa storia ha «il tocco di Ozpetek», che effetto le fa?

«Mi piace molto, è il premio più bello».