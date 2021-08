Flaubert e il suo taccuino epistolare da vero sporcaccione

Nel 1849 un Flaubert ventottenne e assatanato parte per l'Egitto per un viaggio di nove mesi all'insegna del sesso. Delle sue avventure sordide parlerà senza troppi giri di parole nelle Lettere dall'Egitto ora raccolte per la prima volta in edizione critica e completa per la Humboldt Books (pagine 150, euro 24), con introduzione del neopremio Strega Emanuele Trevi e la traduzione senza censure di Elena Baggi Regard che, quando ci vuole, usa...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati