Parte il fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, per le biblioteche c'è tempo fino al 20 luglio

. Il 4 giugno è stato pubblicato il D.M. n. 267 recante “Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al”.Il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo,. I provvedimenti rappresentano il primo utilizzo del “Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali” del Dl Rilancio, l’obiettivo è quello di potenziare il tax credit librerie e rafforzare l’acquisto di libri da parte delle biblioteche aperte al pubblico.«Questi provvedimenti triplicano l’impatto del tax credit librerie e introducono risorse straordinarie per acquisti di libri da parte delle biblioteche dello stato, delle Regioni, degli enti locali e degli istituti culturali. È il modo più veloce per sostenere direttamente e indirettamente tutta la filiera del libro in difficoltà, dalle biblioteche alle librerie, agli editori, ai distributori e agli autori», spiega Franceschini.: il primo, di 10 milioni, che rafforza il tax credit librerie, soprattutto per le piccole e le indipendenti; il secondo, di 30 milioni, che prevede un acquisto straordinario di libri da parte delle biblioteche dello Stato, delle Regioni, degli enti locali e degli istituti culturali, pari al settanta per cento presso almeno tre librerie presenti sul territorio in cui si trova la biblioteca., come da Decreto Dirigenziale Rep. n.467 del 2 luglio 2020,, in formato digitale al seguente link: https://www.librari.beniculturali.it/it/contributi/FEIB