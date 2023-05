Franca Rame, non solo attrice: il ricordo a 10 anni dalla morte

Attrice, archivista, editor, femminista negli anni Settanta, ma sempre con una riserva di autonomia dai movimenti, Franca Rame, a dieci anni dalla morte, avvenuta il 29 maggio 2013, viene ricordata con una grande convegno internazionale, dibattiti e performance di musica e parole. Torna in libreria il 15 settembre 2023 per Guanda anche una nuova edizione di "Una vita all'improvvisa" di Franca Rame e Dario Fo, con la prefazione di Jacopo Fo. Una serie di eventi che riportano alla luce l'anima indipendente, incapace di accettare compromessi e l'impegno politico, grande vocazione di Franca Rame che nel 2006 accettò di essere candidata alle elezioni politiche, capolista al Senato per L'Italia dei Valori in Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Umbria.

Ma, eletta senatrice in Piemonte, Franca lasciò il Senato due anni dopo.