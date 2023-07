Morto Francesco De Bartolomeis, addio al decano dei pedagogisti

Francesco De Bartolomeis, decano dei pedagogisti italiani, che negli anni Settanta ebbe un ruolo decisivo nella nascita delle scuole a tempo pieno, è morto a Torino all'età di 105 anni.

L'annuncio della scomparsa, avvenuta il 29 giugno, è stato dato oggi ad esequie avvenute dalla nuora, l'ex senatrice del Pd Vittoria Franco, che dell'illustre pedagogista aveva sposato il figlio Paolo De Bartolomeis, docente di matematica all'Università di Firenze, morto all'età di 64 anni nel 2016.

Francesco De Bartolomeis è stato docente di pedagogia nell'Università di Torino dal 1956 al 1988, di cui era professore emerito.

Si è occupato, fra l'altro, dei problemi della scuola attiva, di psicopedagogia dell'infanzia e dell'adolescenza, di riforma della scuola. Grazie alla sua vasta conoscenza della storia della pedagogia, negli anni Cinquanta e Sessanta lavorò molto per far conoscere in Italia i più importanti studiosi europei e nordamericani facendoli pubblicare dagli editori con cui collaborava (Loescher e Nuova Italia in particolare).