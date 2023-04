«Credo, semplicemente, di odiare i vecchi perché già mi ci sento, vecchia. Lo sono diventata di colpo. Di fatto sono qui, ma non dovrei esserci. Se solo il mio cuore avesse smesso di battere». Probabilmente in queste righe c'è il senso di Vecchiaccia, l'ultimo libro di Fuani Marino (Einaudi, pagine 160, euro 16,15). E se nel sorprendente Svegliami a mezzanotte del 2019 il racconto lucido, tagliente come un bisturi, del suo tentato suicidio e della malattia psichica sortiva l'effetto di un colpo al cuore del lettore, questo è come un pugno nello stomaco. E fa male, molto. Perché è politicamente scorrettissimo, crudele, disturbante, privo di freni inibitori nel riferirsi alla vecchiaia facendo strame di espressioni edulcoranti come «età avanzata», «terza età», riguardandola con lo sguardo rancoroso probabilmente condivisi dai giovani che si sentono danneggiati da generazioni percepite come decise a non mollare.

Perché sì, i «vecchiacci» non escono di scena, continuando a lavorare, viaggiare, godere di un tenore di vita irraggiungibile per chi non è un «boomer». Agli occhi dei giovani, sottraggono loro spazio e futuro. «A tenerci in ostaggio è anche l'aspettativa di vita che non conosce limiti... Di questo passo a ereditare non saranno più i figli ma direttamente i nipoti, saltando a piè pari una generazione che continua ad accumulare livore». Di simili asserzioni è ricco il libro, scandito dalla consapevolezza compiaciuta di procedere di provocazione in provocazione. E di rompere lo specchio fatato dell'apparire che proietta, con un'illusione di immortalità, immagini spesso grottesche di volti forever young, dove le rughe appaiono rimosse proprio come il comune sentire rimuove la morte.

Nel libro precedente - da cui Francesco Patierno ha tratto un docufilm dallo stesso titolo, «Svegliami a mezzanotte» - partendo da un suicidio fallito Fuani Marino aveva deciso d'infrangere il tabù che induce a sorvolare sulla malattia mentale, aveva descritto la depressione post partum, l'inadeguatezza di cure e medici. Qui invece sceglie per sé il ruolo di una épateuse, che non ha remore nel mostrarsi priva di empatia e solidarietà, impietosa, a volte anche odiosa. Preme, anzi, il pedale della notazione scandalosa, sfida chi la definisce «una sporca ageista». Ed è realmente da quest'accusa, rivoltale su un social all'inizio della pandemia, che è nato il libro.

Lei aveva scritto un tweet deplorando limitazioni imposte «all'istruzione, la socialità, infine l'economia di un paese in nome degli over 75». Sommersa da insulti e attacchi violenti, ha deciso di non cancellarlo, anzi ne ha in un certo senso tratto ispirazione per approfondire la ricerca delle radici di un'intolleranza verso gli anziani molto diffusa e poco dichiarata. «Comincio con l'avere un'idea fissa e procedo in quel senso, leggo tutto in quella chiave, per certi versi mi specializzo sull'argomento. Prima è accaduto con il suicidio, ora con la vecchiaia», è la dichiarazione programmatica.

Anche qui, come nel libro precedente, la scrittura è un intreccio di generi che alterna pagine di auto fiction narrativa a citazioni di saggi, e anche stavolta è una discesa agli inferi di un'interiorità che non lascia tregua al lettore. La spia di allarme si accende quando, rappresentando la vita di una donna poco più che quarantenne scandita da svariati privilegi borghesi, tra i due mesi di vacanze estive l'autrice lascia lampeggiare un bagliore di disperazione: quella provocata dal disturbo mentale che la tiene inchiodata a letto fino al primo pomeriggio, le spegne l'entusiasmo per la vita, le inibisce il piacere di godere della compagnia degli altri inclusa la propria figlia. Fino a produrre una sorta di «disforia di età, anagrafica, per cui a quarant'anni ci si sente come a ottanta». Fino alla lucida auto-diagnosi: «È come se fossi posseduta. Chiamate un esorcista. Il disturbo disturba la quiete familiare, disturba il lavoro, disturba le relazioni interpersonali. In parole povere, disturba tutto ciò che ti riguarda. Disturba la tua vita». Un modo per dire il proprio terrore di vedere la vecchiaia accanirsi su di sé, dopo il fallito suicidio, e il costante, inesorabile dolore di vivere.