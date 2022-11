“Il commissario Ricciardi Rondini D'Inverno” di De Giovanni: il fumetto

Arriva “Il commissario Ricciardi- Rondini D'Inverno” sceneggiato da Paolo Terracciano, disegnato da Luigi Siniscalchi. Prosegue, infatti, la serie delle graphic novel che traducono a fumetti le vicende del commissario Ricciardi creato dalla penna di Maurizio de Giovanni, in libreria e fumetteria dal 25 novembre,

La serie arriva al tredicesimo volume e questa volta Ricciardi si trova a indagare nel mondo dello spettacolo in un episodio scandito dalle note malinconiche della canzone Rundinella.

La trama

Sul palcoscenico del Teatro Splendor muore in scena l’attrice Fedora Marra, uccisa da una pistola di scena impugnata dal marito. Ricciardi è convinto che «il teatro proponga una ridda di emozioni false, dove l’amore è sempre buono e l’odio sempre cattivo», e che il terribile fatto di sangue sia illusorio come i fasti che animano Napoli in attesa del Capodanno.

Per comprendere le ragioni di questo omicidio, il Commissario dovrà costringere il colpevole a gettare la maschera e a svelare le sue motivazioni. Il volume, con la copertina di Daniele Bigliardo, è arricchito da una breve nota introduttiva di Maurizio de Giovanni e dalla postfazione di Paolo Terracciano illustrata da Luigi Siniscalchi.

Come sempre, il progetto è curato da Luca Crovi e le storie sono realizzate in coordinamento con la scuola italiana di Comix.