Gigi Di Mauro racconta le bugie delle religioni in un nuovo libro

Si intitola “Storia e religione senza veli: le grandi bugie” la nuova fatica editoriale del nocerino Gigi Di Mauro, giornalista, pedagogista e formatore, al suo terzo libro.

È pubblicato con i tipi di Aps Esseinfo ed è in distribuzione internazionale.

In 218 pagine Gigi Di Mauro svela versioni, rivedute alla luce di fonti ritrovate o mai approfondite, di fatti storici e di vicende religiose: dalle vere ragioni delle persecuzione dei cristiani nei primi secoli della Chiesa alla storia riveduta della spedizione dei mille, passando per le bugie strategiche e le manipolazioni della comunicazione delle dittature del ‘900.

Nel libro si cita anche la vera storia di San Francesco di Assisi riscoperta grazie al ritrovamento delle prime biografie sul santo, alla lettura del “Trattato dei miracoli” riscoperto nel 1900, e quella della “Leggenda dei tre compagni”, scritto attribuito a tre tra i primi compagni di Francesco.

I confronti con la letteratura sumero-accadica e con i testi omerici, poi, fanno emergere insospettabili presenze tecnologiche sia nel mondo ebraico che in quelli sumero-accadico e greco. Particolarmente curato l’aspetto delle fonti, spesso non solo citate ma riportate in modo integrale nel testo.

Il volume è in distribuzione, in Italia, sui siti di Amazon e di libreria universitaria, e da gennaio sarà acquistabile tramite tutte le librerie italiane.