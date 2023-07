Perché accettò di diventare il primo direttore del «Mattino» nel secondo dopoguerra?

«Ero stato in esilio dorato sulla collina toscana dopo l'esperienza di detenuto, rinchiuso prima a Coltano poi a Procida, per i miei trascorsi fascisti. Dissi di sì, perché non potevo rispondere diversamente all'offerta di dirigere il giornale fondato da Edoardo Scarfoglio, che allora rinasceva dopo una lunga sospensione delle pubblicazioni. Era pur sempre il giornale che arrivava, per primo, nelle alte sale dove Benedetto Croce si metteva ancora impavido al lavoro».

La addolorarono le critiche delle sinistre sul suo ritorno alla professione giornalistica?

«In parte. Ero libero da qualsiasi vincolo con partiti e gruppi finanziari, sgombro di qualunque rimpianto nostalgico. Mi criticò molto un senatore di Pavia. Scrissi nel mio fondo di presentazione sul Mattino il 9 aprile 1950 che, sulla mia capacità a dirigere Il Mattino, doveva decidere ben altro giudice che un senatore pavese. Quel giudice era il pubblico napoletano e meridionale».

Che stato d'animo aveva vissuto durante la detenzione a Procida?

«Provai l'incertezza sul mio futuro. Dopo l'amnistia nel dopoguerra, mi fu imposta una pausa che vissi sui colli di Pescia, con mia moglie Mary e i miei quattro figli. Mi fu interdetta la firma, come aveva fatto il fascismo quando mi confinò a Lipari».

Cosa scrisse alla proprietà del Mattino, prima di accettarne la direzione?

«Che non rinnegavo nulla del mio passato, avendone rispetto, ma che ero libero da ogni vincolo coi movimenti denominati neo-fascisti e dagli uomini che li capeggiavano. Libero da nostalgie, dicevo di non avere altra ambizione che quella grandissima di essere considerato un napoletano di adozione, anzi per così dire, il giornalista di Napoli. Insomma, non mi sarei mai sentito di passaggio».

Lo dimostrò restando a Napoli fino alla morte?

«Sì, non lasciai mai la città. Lo sa che i miei figli hanno donato la mia biblioteca all'emeroteca Tucci di Napoli? Pensi c'è anche la mia grossa libreria in legno. È la dimostrazione del mio profondo legame con la città, nonostante sia sepolto a Genova».

Le piaceva occuparsi di storia, anche nei suoi articoli?

«Sì, ma non ho mai voluto urtare la suscettibilità degli storici, come invece fece il mio amico Montanelli. Eppure, credo che il mio libro su Giolitti non sia da buttare. Ho letto e studiato tanto della storia d'Italia e risorgimentale, fui io tra gli ultimi a intervistare a Monaco la ex regina Maria Sofia di Borbone in esilio, sa?»

L'intervista raccolta nel dicembre 1924?

«Proprio quella, avevo 29 anni, allora. Quanto ero giovane. Fui affascinato dalla ex regina, tanto da scrivere che per me era imperatrice dell'anima, ammettendo che amavo in lei la bellezza e la dignità della tragedia».

Come le saltò in mente, tra il 1959 e il 1960, di pubblicare a puntate sul Mattino prima una storia dei Borbone affidata a Michele Topa e poi una di Garibaldi firmata da Arturo Fratta?

«Molto semplice, erano due letture storiche che si integravano a vicenda, pubblicate senza prevenzioni ideologiche e culturali. Ero convinto che la grandezza dell'unità nazionale consisteva nel concorso uguale, con la loro fede e il loro valore, di vincitori e vinti».

In quei mesi fu precursore del dibattito, oggi così attuale, sulle autonomie regionali?

«Ah, l'ha notato. Ebbene sì, constatavo che l'unità d'Italia si stava riducendo a un fatto puramente amministrativo, da valutare in base a ragioni di convenienza, accentuando il contrasto economico nord-sud. Scrissi di ritenere pericolose le richieste di autonomie regionali, allora, guarda un po', avanzate dai partiti di sinistra. Ritenevo che saremmo andati verso il divampare di un regionalismo cha avrebbe compromesso il gran risultato di cento anni prima. Pensi, lo scrivevo nel dicembre del 1960. Come vede, aveva ragione Croce: la storia è sempre contemporanea».

Vero che scriveva su buste da lettera, rivoltate?

«Sì, con il mio pennino e la mia grafia che riuscivano a interpretare solo il proto e il mio amico Carlo Nazzaro».

Chi le fu più vicino quando prima il fascismo e poi l'Italia del dopoguerra le vietarono di scrivere?

«Alcuni amici come Leo Longanesi, soprattutto. Usai pseudonimi per scrivere, come Willy Farnese o Michele Fornaciari. Con Prezzolini, nel 1924, avemmo divergenze nel giudizio su Mussolini. È che sono stato sempre assalito da eterna inquietudine nella mia vita. E posso dire di avere avuto tante vite diverse».

Grazie, direttore, vuole aggiungere qualcosa?

«In epoca di rimozioni e amnesie sul passato, mi faccia solo ricordare il mio amore per Napoli. Quando morì Enrico De Nicola, scrissi che, tra tutte le città italiane, Napoli aveva il gusto e il senso dell'onestà personale, tetragona a tutte le tentazioni. Spero di non essermi sbagliato».