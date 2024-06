Tra le conseguenze dell’aggressione russa all’Ucraina ci sarà anche, quando la guerra sarà finita, la necessità di riscrivere almeno in parte la storia letteraria dell’ex impero zarista e poi sovietico. Già, perché fino a quando l’impero è esistito tutto finiva nel calderone che potremmo definire coloniale, mentre col suo disfacimento le identità nazionali tanto a lungo rivendicate hanno trovato spazio e sublimazione. Fino al dilemma che mai nessuno avrebbe pensato di porsi: Gogol’, tanto per riferirsi a un grande, va considerato russo o ucraino, visto che è nato a Kiev ma ha trascorso la brevissima vita a San Pietroburgo e tutta la sua opera è scritta in russo?

Non da specialista, non lo sono, ma da appassionato di letteratura che di romanzi russi si è nutrito in giovane età, riflettevo sulla questione (che a molti sembrerà insignificante) quando è comparso su «Le Monde» un lunghissimo articolo di Jonathan Littell (Premio Goncourt per Le benevole) in cui ci si poneva, con molta maggiore competenza, lo stesso problema, senza una risposta definitiva che per ora è impossibile.

Prendiamo ad esempio, scomodando un altro grande, il «caso» di Mikhail Bulgakov, l’autore di Il maestro e Margherita. È nato a Kiev (nel 1891), e nella capitale ucraina ha fatto gli studi, ma si considerava russo al cento per cento e trovava assurde le pretese indipendentiste. Oggi si discute se chiudere la casa-museo che gli è dedicata e mentre cadono le bombe la questione di sicuro non è prioritaria. Ma il fatto stesso che sia posta ha un che di inquietante.

A complicare le cose c’è il fatto che l’Ucraina, sottolinea Littell, è «un paese multinazionale e multilingue», grazie anche alle convulsioni della storia. Il grande poeta Paul Celan, ad esempio, è nato (nel 1920) in Bucovina, che faceva parte della Romania e oggi è ucraina ma ha scritto in tedesco e in francese e viene considerato un poeta tedesco a tutti gli effetti. Altri casi: Leopold von Sacher-Masoch, nato a Lemberg, oggi Lviv (Ucraina); Gregor von Rezzori, nato nel 1914 nella Czernowitz austriaca oggi ucraina.

Si potrebbe continuare a lungo, ma torniamo a Gogol’ – Mykola Hohol in ucraino – dal momento che proprio adesso – e senza nessun riferimento alla questione di cui si è parlato finora - la casa editrice Adelphi pubblica, a cura di una valente slavista come Serena Vitale, le Memorie di un pazzo, apparse per la prima volta nel 1835.

Essenziale, per la comprensione del breve romanzo e non solo per quello, sapere che nel 1772, per volontà dello zar Pietro il Grande, era entrata in vigore la «tabella dei ranghi», che divideva i sudditi dell’impero, esclusi naturalmente i servi della gleba, in 14 classi, «formalizzando la condizione giuridica e sociale di chi serviva lo Stato nell’esercito, a corte, nella pubblica amministrazione» (Vitale). A ciascun grado corrispondeva un abbigliamento di cui veniva prescritto ogni particolare (lunghezza, ampiezza, numero di bottoni, colletti, baveri, cappucci, pellegrine, colore, tipo di stoffa, mostrine, galloni) in un delirio formalistico che sembrava fatto apposta per alimentare disagi e frustrazioni.

E infatti Aksentij Ivanovič Poprisčin, funzionario di grado non elevato (nono nella «tabella») in un ufficio ministeriale in fatto di frustrazioni non è secondo a nessuno, visto che la massima soddisfazione che gli spetta è temperare, una volta alla settimana, le penne d’oca del capufficio, padre di una fanciulla di cui è segretamente innamorato.

Ha superato la quarantina, Poprisčin, è tutt’altro che avvenente, non ha parenti né amici, il magro stipendio gli basta appena per sopravvivere (ma si concede il lusso di una cameriera) e per andare qualche volta a teatro. Perdipiù, a differenza del protagonista di un altro famoso racconto impiegatizio (Il cappotto) non suscita nessuna simpatia: è altezzoso e arrogante nei confronti della «marmaglia impiegatizia» di cui fa parte, è saccente e invidioso, consapevole di non avere prospettive di carriera se non quelle che la sua immaginazione gli consente. Così, a poco a poco, scivola nella follia. Sente chiacchierare due cagnette (che sono anche in corrispondenza epistolare), vede mucche che comprano il tè, si preoccupa del destino della Luna, si autonomina addirittura re di Spagna. Finisce in manicomio, sottoposto a trattamenti sempre più crudeli per i quali ottiene la nostra pietà.

Il racconto è brevissimo ma ricco di significati. E di sicuro Poprisčin va considerato, con Akakij Akakievič Basmačkin, protagonista de Il cappotto, l’archetipo del racconto impiegatizio, quasi un genere letterario, che in Russia e in Europa ha tanti illustri rappresentanti. È quasi inutile aggiungere che Le memorie di un pazzo ci aiutano a capire meglio la mentalità russa di ieri ma anche di oggi, e di questi tempi non è cosa irrilevante.