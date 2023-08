«Il 2023 è un anno cruciale, il primo in cui gli impatti del clima sregolato sono entrati ampiamente nell'esperienza delle persone comuni in modo inequivocabile, e non sono solo più previsioni degli scienziati. Oggi è una realtà globale che fa paura». Non lascia spazio alcuno ai negazionisti, ma nemmeno ai minimizzatori, del climate change il diplomatico Grammenos Mastrojeni, coordinatore per l'ecosostenibilità della Cooperazione allo sviluppo, che lancia il suo allarme senza addolcire la pillola. Dopo Effetto serra, effetto guerra (Chiarelettere 2020) ed Effetti farfalla. 5 scelte di felicità per salvare il pianeta (Chiarelettere 2021) eccolo ribadire il suo allarme in Vola Italia (Città Nuova, pagine 312, euro 18), appena uscito: «Dobbiamo agire, è nel nostro interesse. Tutto dipende da noi, dobbiamo abbandonare l'inerzia, anche se ci eravamo assuefatti: nella serie di eventi che scandiscono il nostro anno, assieme a Natale, Capodanno e dichiarazione dei redditi, ormai c´è anche l'annuale annuncio di qualche record di calore battuto. Non ci facciamo più caso. Forse perché non ci chiediamo cosa significa davvero».

«L'aumento della temperatura media mondiale supererà la soglia critica di 1,5 gradi probabilmente prima del 2027. È assodato (al 98%) che gli anni 2023-2027 nel loro complesso saranno i più caldi mai registrati. Quella soglia è considerata come uno spartiacque tra un incremento della temperatura con ricadute gestibili e uno con conseguenze più gravi e difficili da prevedere in tutta la loro portata, visto che si potrebbero innescare fenomeni cumulativi di auto-surriscaldamento planetario».

E questo che cosa significa?

«Ad esempio, che le specie ittiche commerciabili si sposteranno lì dove le acque mantengono le temperature a cui sono abituati e che quindi intere economie crolleranno, e lo stesso succederà con l'agricoltura e con il turismo. Significa che popolazioni rurali sempre più colpite da questi cambiamenti si sposteranno verso le città, con arrivi massicci e veloci difficili da assorbire. Significa sete, fame, conflitti: un bel paradosso! Quel sistema produttivo pensato per lasciarsi alle spalle per sempre sete, fame e conflitti sarà la causa del loro ritorno. È ora di aprire gli occhi, adesso o mai più».

Siamo davvero alla resa dei conti?

«Tutti gli impatti già temibili sul nostro territorio andranno crescendo in maniera esponenziale, e senza dubbio sono provocati da un'atmosfera che accumula ogni giorno, per effetto serra, l'energia equivalente all'esplosione di 400.000 bombe di Hiroshima. I cambiamenti climatici riguardano tutti, ma non tutti allo stesso modo. Il suo attore protagonista, il dolce e stabilizzante anticiclone delle Azzorre appare sempre meno sull'Europa mediterranea e viene estromesso dagli anticicloni africani, che sconfinano sempre più prepotentemente da noi. In pratica, cominciamo a condividere un certo tipo di clima con i Paesi della sponda Sud del Mediterraneo, mentre a Nord delle Alpi crescono altre modifiche che allontanano il clima mitteleuropeo dal nostro».

A causa della guerra in Ucraina e del commercio del grano bloccato dai russi, oggi produrre e acquistare cibo costa di più. E a metà del secolo saremo dieci miliardi di abitanti.

«Nel settore del cibo, come per tutte le sfide che si profilano con il degrado dell'ecosistema, i problemi socio-economici sorgono perché abbiamo negato il sistema di cui siamo parte illudendoci di riorganizzarlo in modo migliore. E proprio il cibo ci indica emblematicamente ma il ragionamento vale per tutti i settori - dov'è l'errore e qual è la soluzione. Ma perché la paura di diventare 10 miliardi di persone? Oggi produciamo calorie sufficienti a nutrirne 12 di miliardi, ma producendole e distribuendole in maniera polarizzata fra ricchi e poveri, contro la struttura naturale. Tutta questa abbondanza produce due miliardi di malati per eccessiva e malsana alimentazione a fronte di quasi 900 milioni di denutriti. Se depolarizzassimo la produzione, lasciando a ogni popolo di far fruttare il potenziale e la diversità del proprio territorio, tutti potrebbero nutrirsi ma in dosi e composizioni salutari».

In «Vola Italia», però, c'è un certo ottimismo.

«Nei temibili scenari di cui ho parlato, si annida un'opportunità per l'Italia: diventare il modello globale della transizione sostenibile, semplicemente perché abbiamo le migliori risorse al mondo. A un'Italia in crisi manca un progetto sistemico di rilancio. Ma un cambiamento ampio e profondo ce lo impone comunque la situazione: dobbiamo diventare sostenibili per contribuire a disinnescare il tracollo socio-ambientale globale, perché la sostenibilità conviene e mette le ali all'economia, ma anche perché non c'è paese al mondo ricco di risorse quanto l'Italia nella prospettiva della sostenibilità. Il mio può sembrare un programma politico, ma senza accenti ideologici e offerto a tutti senza distinzioni di schieramento. Su basi scientifiche, un cammino per comprendere come funziona la sostenibilità e come applicarla all'Italia per ricominciare a volare alto».