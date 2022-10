«Guardando Giove», il libro di Fabio Sepe indica la via del sorriso

È in vendita sul sito della Arduino Sacco Editore, in versione cartacea, e in tutte le librerie, il libro Guardando Giove (12 euro), la terza opera di Fabio Sepe, al secolo ExoFabius, napoletano classe 1973.

Fabio Sepe, al secolo ExoFabius, nasce a Napoli nel 1973, dove vive e lavora. Ha molti interessi e passioni, tra cui la scrittura. Alle due raccolte di racconti e poesie, Arcobaleni d’Amore (2011) e LeggenDiario (2016), segue questa ultima opera.

In “Guardando Giove” propone un week-end in cui racconta alle sue nipotine alcune sue esperienze per trasmettere a noi i valori in cui crede, indicando sempre la via del sorriso. I dialoghi, a volte esilaranti, a volte introspettivi come quello con l’ateo, sono arricchiti da favole, racconti di viaggi e alcuni tour innovativi.

L’opera si conclude con dei versi di Massimo Barone, Luigi Ventriglia e Roberta Arcella, su Dio e sulla solitudine di questi tempi. Il disegno in copertina è a cura di Gemma Flore.