Divagazione personale, con scuse preventive per il lettore: leggo tutto ciò che scrive Hannah Rothschild da quando nel 2012 la molto aristocratica signora ci ha regalato la biografia della sua prozia Pannonica, Nica la ribelle, la Jazz Baroness che fu l'amante di Thelonious Monk. Premessa necessaria per capire che non tutti i Rothschild sono uguali e che questa, in particolare, è una narratrice dal talento indiscutibile, secondo la migliore tradizione inglese specializzata in tagliente ironia e sublime cattiveria.

Hannah Mary Rothschild, Comandante dell'Ordine dell'Impero Britannico e prima donna presidente del Cda della National Gallery, è ormai una firma di successo per godibili romanzi che mettono alla berlina l'aristocrazia britannica e il business del mondo dell'arte. Ecco perché Ritorno a Trelawney (Neri Pozza, 334 pagine, 19 euro) è un sequel atteso dai suoi lettori affezionati, dopo Casa Trelawney e L'improbabilità dell'amore.

Sottile e dissacrante, la commedia delle buone maniere messa in piedi da Rothschild torna appunto a Trelawney, fatiscente dimora della Cornovaglia, per narrare le gesta nefaste di una famiglia eccentrica e disfunzionale che va in malora con allegria, tre generazioni inutili finite nelle mani del cattivo di turno, il poco onorevole sir Thomlinson Sleet. Malamente coniugato con una bellezza assoluta, l'incantevole Ayesha, figlia illegittima del conte di Trelawney, cresciuta nel palazzo indiano di un maharajah. Storica dell'arte e moglie sottomessa, sempre tenuta al bando dalla famiglia d'origine, Ayesha eredita il castello scatenando l'odio di tutti i familiari. Ma poi scopre di avere pochi diritti, perché il marito mascalzone, compulsivo accumulatore di ricchezza, già invaghito di una bella e losca affarista albanese, l'ha ingannata facendole firmare documenti che la lasciano in bolletta e le sottraggono la potestà anche sulla figlia Stella.

Parte da questo scombinatissimo nucleo familiare, sempre in guerra intestina, una vicenda aggrovigliata che incrocia temi attualissimi come il referendum sulla Brexit e le zone d'ombra della politica internazionale, l'uso criminale delle criptovalute, l'abuso informatico dell'insider trading, l'enorme e ossessiva influenza dei social e dei reality tv nelle nostre vite. Uno dei personaggi più divertenti e spregiudicati del libro è la duchessa vedova Clarissa. Indomita 87enne in tailleurini Chanel, si fidanza con Rodolfo di Prugnole, un gigolò italiano di nobiltà discutibile, diventa una star della tv verità, si sposa e diventa vedova nello stesso giorno, evento che nel reality show sfonda lo share. E quando gli ascolti cominciano a scendere s'inventa un talk show sul nulla, chiacchiere malevole in libertà con il cognato Tony, anziano gay che vivacchia come interior designer.

E Ayesha? Come tutti i personaggi di Rothschild neanche la bella protagonista è un esempio di rettitudine. Tradita dal marito, consapevole che resterà senza un soldo a causa dei loschi affari del consorte, riesce ad entrare nei suoi account e a rubare le informazioni sui suoi sporchi giochi in Borsa, seguendoli alla lettera per costruirsi un capitale da opporre alla sua volontà di vendere il castello avito trasformandolo in un luna park per ricchi. «Socialite» e simbolo di eleganza per i media, ma anche esperta d'arte e appassionata studiosa di Artemisia Gentileschi e di Isabella d'Este, tenta una truffa ai suoi danni facendo riprodurre opere famose da rifilargli come autentiche.

Attorno alle due coprotagoniste solo all'apparenza nemiche e dissimili, ruotano come farfalle ubriache fratelli sballati e sorellastre rancorose, amici e losche mezze figure della finanza, eccentrici parenti e pochi galantuomini destinati a finire molto male. Distinguere i buoni dai cattivi è persino troppo facile. Ma purtroppo è inutile perché su tutto prevale l'interesse personale. Banditi i vezzi ideologici e le lagnose sociologie, Hannah Rothschild registra con la rigida obiettività di un entomologo i tic e le devianze dei suoi personaggi vivissimi e superflui. Questa è una stravagante commedia di costume che mette al centro di tutto l'istinto di sopravvivenza, e dunque tutto è lecito e tutto è irresistibile proprio in quanto politicamente molto scorretto. Se state dalla parte dei buoni, meglio leggere altro.