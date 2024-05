Ignazio Silone, a Pescina la tavola rotonda

La Città di Pescina sempre più culla di cultura accoglie le varie Università abruzzesi e nazionali nel 2024. «Queste importanti realtà accademiche - ha sottolineato Mirko Zauri, sindaco e presidente del Centro Studi IS - ci confortano e ripagano del grande impegno profuso, in questi anni da tutta la comunità, in particolare per richiamare i tanti giovani studenti universitari e non, rendendo omaggio alla sua storia e cultura, con i suoi straordinari cittadini onorari: il Cardinale Giulio Raimondo Mazzarino, lo scrittore Ignazio Silone e Alfredo Proia, fondatore dell'Anica, entrambi padri costituenti.

«Il primo maggio gli studenti dell'Università D'Annunzio, guidati dalla prof Silvia Scorrano hanno letto i brani immortali siloniani, sotto la tomba del sommo scrittore - ha spiegato la prof Liliana Biondi del Centro Studi IS - seguiti il 6 da quelli dell'Università Europea di Roma, con la prof Carmen Bizzarri, nota esperta di Geografia del Turismo».

La rete nazionale ed internazionale dei Parchi Letterari - dal 2022 ha inserito questo intitolato ad Ignazio Silone - ha ricordato Zauri - «discutendo già due Tesi di Laurea, la prima proprio su di esso e l'ultima del neo architetto, Andrea Puglielli, su Pescina modello di rinascita delle aree interne italiane, nel prestigioso Politecnico di Milano, con il prof Agostino Petrillo.

Tutto questo dopo il segno lasciato con il Dossier “La Cultura non Spopola”, che ha consentito alla Città di arrivare alla finale di Capitale della Cultura 2025 del MIC ed attraverso di essa Pescina lo sarà per la Regione Abruzzo, sempre per il prossimo anno».

Sabato 11 maggio 2024, ci sarà un altro importante tassello letterario sulla figura dell'autore di capolavori come “Fontamara” e “L' Avventura di Un Povero Cristiano”, fino al postumo “Severina”, con l'analisi del libro: “Le Scelte dei Compagni”, esattamente a 70 anni dalla sua uscita, che suscitò molto interesse e clamore nel mondo, non solo editoriale, in tutta Europa. La tavola rotonda vedrà illustri relatori, da Alberto Aghemo, direttore della rivista Tempo Presente, alla prof Liliana Biondi, critica letteraria, fino a Francesco de Core, vicedirettore del Mattino e curatore della prefazione nella sua ultima edizione e al prof Gaetano Quagliariello, presidente della Fondazione Magna Carta. L'incontro sarà moderato da Sergio Venditti con i saluti istituzionali del sindaco Mirko Zauri, dell'assessore alla Cultura Antonio Odorisio e di Gianluca Alfonsi, vicepresidente della Provincia dell'Aquila. Sono altresi previsti i saluti di Stanislao De Marsanich, presidente dei Parchi Letterari, e di Stefano Pallotta, presidente dell'Ordine dei Giornalisti dell'Abruzzo.