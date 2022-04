«Il calcio e la danza dei sette veli», libro postumo di Michele Serio

Arriva in tutte le librerie italiane il 7 aprile 2022 l’ultimo libro di Michele Serio – rinviato purtroppo di qualche mese per l’improvvisa scomparsa dell’autore – intitolato Il calcio e la danza dei sette veli: «un ghignante apologo sull’abisso del peccato e l’impossibilità di redenzione, che ci inchioda dopo poche righe alla più perfida delle rivelazioni», come scrive l’amico e critico cinematografico Valerio Caprara nell’introduzione al volume, curato dalla figlia dello scrittore, Eva Serio, nella collana di narrativa contemporanea delle edizioni Colonnese.

Tutto comincia con una scommessa. Lei trova il calcio la cosa più noiosa al mondo – il che, in una città come Napoli, è un vero e proprio handicap. Lui, allora, si offre di convincerla a cambiare idea, per non farla sentire più un’esclusa. Parte così il gioco: «Ogni volta che ci incontreremo ti leverai un indumento che non indosserai più nel corso degli appuntamenti successivi». È la “danza dei sette veli” di Michele Serio, come sempre geniale creatore di personaggi e situazioni al limite del grottesco e del pulp, che scandaglia tutti i sentimenti che ruotano intorno al gioco della vita e del pallone. Fino a condurci - non prima di aver patito sette castighi -, col suo inconfondibile stile ironico e stralunato, alla partita definitiva del «calcio vs la morte».