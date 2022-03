Il Commissario Ricciardi a fumetti, ecco «Il viaggio di una rosa e altre storie»

Nuovo appuntamento in libreria e in fumetteria con quattro storie del Commissario nato dalla pena di Maurizio de Giovanni. Uno strano, misterioso spirito abita da qualche tempo la casa di Ricciardi; una rosa cambia tragicamente la vita di tante persone, passando di mano in mano; la presenza del vento che modifica gli umori di Napoli; il ricordo dell’esperienza al fronte durante la Grande Guerra tormenta il Dottor Modo...

«Il Commissario Ricciardi. Viaggio di una rosa e altre storie» arriverà in libreria e in fumetteria il 7 aprile con le sceneggiature di Claudio Falco, Paolo Terracciano, Sergio Brancato e i disegni di Daniele Bigliardo, Luigi Siniscalchi, Alessandro Nespolino. Il volume è arricchito da una breve nota di Maurizio de Giovanni e dalle illustrazioni di Daniele Bigliardo. Come sempre, il progetto è curato da Luca Crovi e le storie sono realizzate in coordinamento con la Scuola Italiana di Comix.