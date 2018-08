Il crossover tra Dylan Dog e Dampyr in libreria con la firma di Bruno Brindisi

Lunedì 27 Agosto 2018, 15:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stato l'evento dell'estate 2017, un crossover al fulmicotone, già considerato un piccolo classico di Sergio Bonelli Editore. Ora la doppia avventura che vede l'Indagatore dell'Incubo e il Cacciatore di Vampiri combattere fianco a fianco arriva in libreria e fumetteria in un unico volume cartonato e di grande formato.La prima parte della storia, scritta da Recchioni e Gualtieri e disegnata da Bigliardo, è ambientata a Londra e vede la Capitale invasa dalle mortali creature di Lodbrock.Nella seconda parte, scritta da Boselli per i disegni di Brindisi, seguiamo i due eroi spingersi fino alle isole Ebridi alla caccia del Maestro della Notte. Al loro fianco Groucho, Tesla e Kurjak.Nell'arcipelago scozzese avrà luogo la drammatica resa dei conti, tra orrendi draghi, vichinghi non-morti e altre creature sovrannaturali.Questa seconda metà del crossover segue le dinamiche tipiche della serie di Harlan, ma non per questo lascia in secondo piano Dylan e Groucho, che anzi sono presenti e attivi anche nei momenti più concitati.Boselli tesse la sua parte di trama in modo da rimettere al centro la missione del suo Dampyr, ma lasciando spazio anche a Dyd per mostrare la sua anima, il suo impegno.I disegni di Brindisi trasmettono una forte carica emotiva, più d’azione rispetto alla prima parte.